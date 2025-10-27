Slušaj vest

Podgorička policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana J.G. (31) i državljanina Turske N.D. (54), osumnjičene da su pre dve noći u podgoričkom naselju Zabjelo naneli povrede M.J. nakon što su ga uboli sedam puta, dok je osam Turaka već proterano iz zemlje.

Uhapšeni se sumnjiče za krivično delo nasilničkog ponašanja.

U saopštenju Uprave policije navodi se da je sinoć u prostorijama Odeljenja bezbednosti Podgorice privedeno 45 osoba - državljana Turske i Azerbejdžana - koji su podvrgnuti kriminalističkoj obradi, kao i proverama u vezi sa zakonitošću njihovog boravka na teritoriji Crne Gore.

"Tokom prethodne noći, policijski službenici su izvršili kontrolu zakonitosti boravka privedenih stranih državljana, tokom koje su, zbog utvrđenih nepravilnosti, preduzete odgovarajuće mere. Tom prilikom izdato je sedam prekršajnih naloga zbog kršenja odredbi Zakona o strancima, osam stranih državljana je naređeno da napuste teritoriju Crne Gore, dok je dvema osobama naređeno da ostanu na određenoj adresi i redovno se javljaju policiji do okončanja postupka pred nadležnim organima“, saopštila je Uprava policije.

Uprava policije apelovala je na građane da ostanu dostojanstveni, da ne podležu emocijama ili pozivima na linč.

"U svakoj zajednici postoje pojedinci čije ponašanje narušava javni red i mir, ali je zadatak organa za sprovođenje zakona da takve pojave identifikuju i procesuiraju u skladu sa zakonom. Uprava policije odlučno nastavlja da sprovodi sve zakonom propisane mere i radnje kako bi se očuvalo poverenje građana, međuetnički i međuverski sklad, i osećaj sigurnosti svih građana Crne Gore, kao i stranih državljana koji borave, rade ili privremeno borave kao gosti i turisti u našoj zemlji“, navodi se u saopštenju.

Premijer Crne Gore MIlojko Spajić rekao je da će Podgorica danas ukinuti bezvizni režim sa Turskom.