U nedelju uveče oko ponoći je, za sada nepoznati počinilac, zapalio automobil u vlasništvu državljanina Turske, na auto-placu 'Zeren motors" na Zabjelu u Podgorici. 

Počinjena je manja materijalna šteta, a brzom intervencijom sprečeno je da se vatra razbukti.

Prethodno su nepoznati vandali demolirali lokal turskom državljaninu, takođe usred Podgorice.

Zapaljen turski lokal u Podgorici Izvor: Kurir

Crnogorska država je već stigla da protera više građana Turske, dok premijer Milojko Spajić za danas najavljuje ukidanje bezviznog režima sa Turskom.

Podsetimo, sve je počelo u subotu uveče kada su trojica turaka noževima izbola Podgoričanina.

(Kurir.rs/RTCG/P.V.)

