Počinjena je manja materijalna šteta, brzom intervencijom sprečeno da se vatra razbukti
RASPLAMSALO SE
PODGORIČKA OSVETA SE NASTAVLJA! Posle demoliranja turskog lokala, sada je drugom Turčinu zapaljen automobil!
Slušaj vest
U nedelju uveče oko ponoći je, za sada nepoznati počinilac, zapalio automobil u vlasništvu državljanina Turske, na auto-placu 'Zeren motors" na Zabjelu u Podgorici.
Počinjena je manja materijalna šteta, a brzom intervencijom sprečeno je da se vatra razbukti.
Prethodno su nepoznati vandali demolirali lokal turskom državljaninu, takođe usred Podgorice.
Crnogorska država je već stigla da protera više građana Turske, dok premijer Milojko Spajić za danas najavljuje ukidanje bezviznog režima sa Turskom.
Podsetimo, sve je počelo u subotu uveče kada su trojica turaka noževima izbola Podgoričanina.
(Kurir.rs/RTCG/P.V.)
Reaguj
Komentariši