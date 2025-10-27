Slušaj vest

Podsećamo, Spajić je najavio hitno ukidanje bezviznog režima za državljane Turske.

U incidentu koji se dogodio sinoć u naselju Zabjelo turski državljani su hladnim oružjem napali nekoliko meštana.

Spajić je na platformi Iks sinoć poručio da će Vlada već sutra po hitnoj proceduri doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima sa Turskom.

- U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi, u duhu dobre saradnje i savezništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu - napisao je premijer.

Na ovu Spajićevu izjavu usledio je odgovor poznatog turskog novinara Ibrahima Haskologlua, koji je poručio da Crna Gora ne može čitavu Tursku učiniti odgovornom za pojedinačne incidente, te da je korijen problema u politici same Podgorice.

- Ne možete čitavu Tursku učiniti odgovornom za ovo. Problem je u vašoj politici - naveo je Haskologlu i i dodao:

- Primili ste u svoju zemlju sve koji su bili uključeni u nezakonite, begunačke operacije pranja novca i prevara iz Turske, i nikada niste organizovali njihovu ekstradiciju. Takvi su počeli da preuzimaju vašu državu, a vi ste prihode od njihovog prljavog novca usmerili nazad u sopstvenu ekonomiju.

1/7 Vidi galeriju Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Haskologlu kaže da prema njegovom mišljenju, Crna Gora sada pokušava da "stvori trošak za celu Tursku kako bi smirila ogorčenje svojih građana", ali da je suština problema u unutrašnjoj politici vlasti.

- Ukratko, sami ste to izazvali, a sada pokušavate da stvorite trošak za celu Tursku kako biste smirili ogorčenje svojih građana — ali problem je u vašoj politici - naveo je Haskologlu.

Incident na Zabjelu, u kojem je nekoliko osoba povređeno, izazvao je oštre reakcije u javnosti i raspravu o rastućem broju turskih državljana koji u poslednje dve godine dolaze u Crnu Goru.