ANKARA PAŽLJIVO PRATI SITUACIJU U CRNOJ GORI: Preduzete su određene mere za turske građane
Tursko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su, u vezi sa događajima u Crnoj Gori, preduzete mere za obezbeđivanje bezbednosti turskih građana i da kontinuirano održavaju kontakte sa crnogorskim vlastima.
Na sajtu turskog MSP navodi se da su se tokom proteklog vikenda u Crnoj Gori dogodili "neki uznemirujući događaji koji su pogodili i turske državljane".
"Odmah nakon početka događaja, uspostavljen je kontakt sa crnogorskim vlastima i preduzete su neophodne mere kako bi se osigurala bezbednost naših građana", saopštilo je MSP.
Naveli su da pažljivo prate razvoj situacije.
"To se pažljivo prati u svim aspektima, a kontakti i koordinacija sa crnogorskim vlastima se kontinuirano održavaju", poručilo je tursko ministarstvo.
Podsetimo, haos je počeo u subotu, kada su Turci izboli Podgoričanina, nakon čega je pokrenut čitav niz lančanih reakcija - od demonstracija, do demoliranja lokala turskog državljanina, proterivanja, paljenja automobila Turčinu...
