Tursko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su, u vezi sa događajima u Crnoj Gori, preduzete mere za obezbeđivanje bezbednosti turskih građana i da kontinuirano održavaju kontakte sa crnogorskim vlastima.

Na sajtu turskog MSP navodi se da su se tokom proteklog vikenda u Crnoj Gori dogodili "neki uznemirujući događaji koji su pogodili i turske državljane".

"Odmah nakon početka događaja, uspostavljen je kontakt sa crnogorskim vlastima i preduzete su neophodne mere kako bi se osigurala bezbednost naših građana", saopštilo je MSP.

Naveli su da pažljivo prate razvoj situacije.

"To se pažljivo prati u svim aspektima, a kontakti i koordinacija sa crnogorskim vlastima se kontinuirano održavaju", poručilo je tursko ministarstvo.

Podsetimo, haos je počeo u subotu, kada su Turci izboli Podgoričanina, nakon čega je pokrenut čitav niz lančanih reakcija - od demonstracija, do demoliranja lokala turskog državljanina, proterivanja, paljenja automobila Turčinu...

