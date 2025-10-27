Slušaj vest

Vlada Crne Gore saopštila je da je danas, u skladu sa članom 10. Uredbe o Vladi, bez održavanja sednice, na osnovu promišljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o viznom režimu, kojom se uvodi privremena obustava bezviznog režima za građane Turske.

U materijalu koji je Vlada danas razmatrala navodi se da Crna Gora u potpunosti vodi računa o interesima i statusu približno 14.000 građana Republike Turske koji se nalaze na njenoj teritoriji, i da će preduzeti sve neophodne korake kako bi se osiguralo da njihov boravak bude nesmetan i u skladu sa zakonom.

Zasad samo privremena mera

"Takođe je važno naglasiti da će Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, u saradnji sa nadležnim institucijama, obezbediti ubrzanu proceduru izdavanja viza za sve građane Republike Turske koji su planirali da dođu, borave ili tranzitiraju kroz Crnu Goru, kako bi se negativni efekti prelaznog perioda sveli na minimum", navodi se u saopštenju.

1/7 Vidi galeriju Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Kako je navedeno u Obrazloženju dokumenta koji je Vlada danas razmatrala, ova mera je privremenog karaktera i usvaja se sa ciljem što bržeg preispitivanja i unapređenja mehanizama za kontrolu kretanja i boravka stranih državljana, uz istovremeno očuvanje partnerskih odnosa sa Turskom.

„Crna Gora i Republika Turska održavaju izuzetno važne strateške i prijateljske odnose, i obe države će, preko svojih nadležnih organa, uspostaviti i razmenjivati potrebne informacije i podatke u najkraćem mogućem roku koji će doprineti jačanju ukupne saradnje i unapređenju sistema za upravljanje migracionim tokovima“, navodi se u dokumentu.

"Namera da se prevaziđu postojeći izazovi"

Predložena mera, dodaje se, ni na koji način ne dovodi u pitanje posvećenost Crne Gore razvoju bilateralnih odnosa sa Turskom.

„Naprotiv, namera je da se zajednički prevaziđu postojeći izazovi i obezbedi dugoročni održivi okvir za saradnju u oblasti slobodnog kretanja lica“, naglasili su.

Kako se u dokumentu zaključuje, predložena Uredba se usvaja u duhu odgovornog državnog pristupa i partnerske saradnje sa Republikom Turskom.

„Suspendovanje bezviznog režima za turske državljane stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore“, zaključili su.