Nakon sinoćnjeg napada osumnjičeni su se zabarikadirali u jednom kazinu, dok je gnevna grupa građana uzvikivala uvrede na račun Turaka.

Policija je morala da reaguje da smiri strasti, a zatim su krenuli u racije i privođenja turskih državljana. Jutros je uništen izlog jednog turskog lokala, a jedan automobil je zapaljen. Policija je zbog dokumenata i radnih dozvola privela 45 turskih državljana, a osmoro je deportovano.

Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno

Premijer Milojko Spajić je sinoć na platformi Iks sinoć poručio da će Vlada po hitnoj proceduri doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima sa Turskom.

- U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi, u duhu dobre saradnje i savezništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu - napisao je premijer.

I turski mediji izveštavaju o seriji incidenata u Podgorici, a bes Turaka je posebno izazvala fotografija privođenja i pretresa turskih državljana, koje je policija naterala da stoje sa rukama naslonjenim na zid i spuštenim glavama.

Komentari u turskim medijima su različiti - većina preti i vidi u svemu zaveru, dok manji broj komentatora razume oštru reakciju Crne Gore i stanovništva.

- Crnogorska vlada će platiti cenu za napad na turske prodavnice zbog zločina koji su počinile dve osobe. Ovde (u Turskoj) ima mnogo Crnogoraca - napisao je jedan komentator.

Drugi su skretali pažnju da "neko pokušava da uništi imidž Turske na Balkanu", ali je najzanimljiviji podsetio na Boj na Kosovu.

- Unuci onih koji su brutalno izboli Murata I ponovo su u ofanzivi - napisao je jedan komentator na turskom portalu Haberler.

Policija sinoć tokom intervencije u Crnoj Gori

Ministarstvo spoljnih poslova u Ankari objavilo je sledeće saopštenje:

- Prošlog vikenda u Crnoj Gori dogodili su se neki žalosni događaji koji su uticali na naše građane. Odmah nakon početka događaja, uspostavljen je kontakt sa crnogorskim vlastima i preduzete su neophodne mere kako bi se osigurala bezbednost naših građana. Svi aspekti razvoja događaja se pažljivo prate, a kontakt i koordinacija sa crnogorskim vlastima se nastavljaju bez prekida.

- Ministar spoljnih poslova Hakan Fidan obavio je telefonske razgovore sa crnogorskim premijerom Spajićem i crnogorskim ministrom spoljnih poslova Ibrahimovićem. Tokom sastanka razmatrana je bezbednost turskih građana i zaštita njihovih prava u zemlji. Crnogorski zvaničnici su navodno pružili uveravanja po ovom pitanju.

Oglasila se devojka izbodenog mladića

- Turci su prolazili, prva grupa od tri lica, a druga iza njih. Oni su pevali i nešto dobacivali, i pitali ima li neki problem. Moj momak je ustao i pitao o čemu se radi i ima li problema, a oni su rekli "ima". Odmah su izvadili noževe i napali ga. Hvala Bogu što nijedan vitalni organ nije povređen, ali je dosta iskrvario i ima povredu glave - rekla je devojka.

Turski novinar oštro odgovorio Spajiću

Na Spajićevu izjavu da će ukinuti bezvizni režim usledio je odgovor poznatog turskog novinara Ibrahima Haskologlua, koji je poručio da Crna Gora ne može čitavu Tursku učiniti odgovornom za pojedinačne incidente, te da je koren problema u politici same Podgorice.

- Ne možete čitavu Tursku učiniti odgovornom za ovo. Problem je u vašoj politici - naveo je Haskologlu i i dodao:

- Primili ste u svoju zemlju sve koji su bili uključeni u nezakonite, begunačke operacije pranja novca i prevara iz Turske, i nikada niste organizovali njihovu ekstradiciju. Takvi su počeli da preuzimaju vašu državu, a vi ste prihode od njihovog prljavog novca usmerili nazad u sopstvenu ekonomiju.

Milojko Spajić

Haskologlu kaže da prema njegovom mišljenju, Crna Gora sada pokušava da "stvori trošak za celu Tursku kako bi smirila ogorčenje svojih građana", ali da je suština problema u unutrašnjoj politici vlasti.

- Ukratko, sami ste to izazvali, a sada pokušavate da stvorite trošak za celu Tursku kako biste smirili ogorčenje svojih građana — ali problem je u vašoj politici - naveo je Haskologlu.