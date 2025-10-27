Slušaj vest

Milan Knežević je rekao da je uputio dopis ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću koliko turskih državljana boravi u Crnoj Gori navodeći da su njegovi podaci nekih 110.000.

- Mislim da je to veliki broj za državu kao Crna Gora. Mislim da moramo da pooštrimo regulativu vezano za ulazak. Vidite da imate ubistva, nešto što nije emanentno crnogorskom duhu i tradiciji. Prošetajte podgoričkim ulicama. Ono što je za mene zabrinjavajuće je da se prodaju ozbiljni kvadrati zemlje i mislim da država treba da se zapita šta se dešava - rekao je Knežević komentarišući veliki priliv država Turske.

Dodaje da Turska pravi fabriku municije na Kosovu i Metohiji.

- Je li Erdogan poručio da ako Srbija šta pokuša po pitanju Kosova i BiH imaće posla sa 100 milona Turaka? Jel mislite da ovih 100.000 Turaka iz Crne Gore, ako dobiju komandu, da će to mirno posmatrati? Oni su dobili status manjine u Makedoniji. Erdogan je otvorio ovu priču. Zato kažem da treba da pooštrimo zakonsku regulativu. Mislim da možemo da oročimo boravak na mesec dana. Neobjašnjivo je da imamo preko 100.000 turskih državljana - rekao je Knežević u video snimku objavljenom na Fejsbuku.

On traži i objašnjenje za jednog državljanina Republike Turske.

- Mora mi neko objasniti kako je jedan turski državljanin uspeo da kupi 20 stanova u jednoj zgradi sa kešom. I kupio je još pet automobila u vrednosti od 200.000 evra. Tužilaštvo se bavi tim slučajem. Je li to regularno? Ja mislim da nije. Kako je mogao da unese taj novac? Možete da unesete 10.000 evra u državu samo jednom prilikom. Koliko je on unio novca? Ovo je plaćeno kešom. Da me pogrešno ne shvate, ne želim da ćeram Turke - rekao je Knežević.