Fidan je preneo očekivanje Turske da se preduzmu potrebne mere kako bi se osigurala bezbednost i zaštita prava turskih državljana u Crnoj Gori.
RASTE NAPETOST IZMEĐU CRNE GORE I TURSKE
ANKARA ZATRAŽILA OD CRNE GORE DA ZAŠTITI TURSKE DRŽAVLJANE: Šef turske diplomatije razgovarao sa premijerom Milojkom Spajićem
Slušaj vest
Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan obavio je danas telefonske razgovore s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem i potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem, prenosi agencija Anadolija pozivajući se na diplomatske izvore.
Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir
Vidi galeriju
Tokom razgovora, Fidan je preneo očekivanje Turske da se preduzmu potrebne mere kako bi se osigurala bezbednost i zaštita prava turskih državljana u Crnoj Gori.
S crnogorske strane je upućeno uveravanje da se u tom pogledu preduzimaju sve odgovarajuće mere, naveli su isti izvori.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši