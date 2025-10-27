Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan obavio je danas telefonske razgovore s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem i potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem, prenosi agencija Anadolija pozivajući se na diplomatske izvore.

Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Tokom razgovora, Fidan je preneo očekivanje Turske da se preduzmu potrebne mere kako bi se osigurala bezbednost i zaštita prava turskih državljana u Crnoj Gori.

S crnogorske strane je upućeno uveravanje da se u tom pogledu preduzimaju sve odgovarajuće mere, naveli su isti izvori.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

