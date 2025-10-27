Slušaj vest

Dogodio se napad u Podgorici. Čovek je sedam puta izboden nožem. Ova vest ne bi bila glavna, da nije imala reakciju koja je imala, i da nije napravila jednu situaciju koja se razvija i jednu tenziju koja se podiže.

Crna Gora ima nešto više od 500.000 stanovnika, više od 100.000 Turaka došlo, a plan je da do 2028. dođe 180.000 Turaka. Pored toga, postoje i brojni kampovi za obuku paravojnih turskih formacija.

Gosti koji su govorili na ovu temu bili su dr Rajko Petrović - politikolog, Ljubinko Đurković - pukovnik u penziji, Milan Jolović - pukovnik, Marko Lakić - urednik digitalnog izdanja "Politike".

Marko Lakić Foto: Kurir Televizija

Lakić ističe da se turski državljani vraćaju na Balkan, što može označiti veliku pretnju:

- Crnogorci su veliki fatalisti, još ako dovedete grupu Turaka, to nije baš najjasnije. To što se desilo nije primereno za Evropu. Za mene je ovakva situacija nezamisliva. Oni svi dolaze u Crnu Goru jer misle da će da postane članica Evropske unije. Ne dolaze oni jer je Crna Gora veliko tržište, već iz drugog razloga - kaže Lakić i dodaje:

- Crnogorci su podeljeni između sebe, jedni će vas smatrati za svog, a drugi vas neće pogledati. Taj panislamski faktor se vraća na Balkan putem industrije, novca, saradnji, oni se definitivno vraćaju na Balkan: Kosovo, Bosna i Hercegovina, Novi Pazar, Makedonija. Treba biti veoma obazriv u tim tumačenjima.

Milan Jolović Foto: Kurir Televizija

Ulaganje novca od strane Turske

Jolović objašnjava da će turski državljani uložiti ogroman novac u Crnu Goru kako bi dobili moć, a sve za cilj imaju obnovu imperije:

- Mi treba ovde da pričamo o vraćanju Turaka ponovo na Balkan. Sve nam je bilo u redu kada su Turci počeli da obnavljaju Osmansko carstvo u Libiji, Siriji, Iraku. Ustvari, to je bilo osmanlijsko carstvo i nije ni slučajno što oni otvaraju fabriku naoružanja na Kosovu i Metohiji. Moj đed je govorio da su Crnogorci najbolji Srbi - kaže Jolović i dodaje:

- Ja sam Crnogorce percipirao kao najbolje spartance. Nažalost, medijski inženjeri sa Zapada su zavadili dva brata: Crnogorca i Srbina. Ovo što se dešava u Crnoj Gori nije slučajno. Šta znači 100.000 Turaka? Mislim da svako fizičko lice koje uloži 400.000 evra u biznis, dobija državljanstvo. Neki će osnovati svoju partiju i ući u skupštinu. A zamislite 100.000 ljudi. Turska je regionalna sila i ima želju da obnovi svoje carstvo.

S druge strane, Đuraković ističe da je ključna greška nadležnih organa to što su dozvolili da dođe do pokušaja ubistva, upozoravajući da će taj incident delovati kao iskra koja bi mogla da zapali požar mnogo šireg konflikta i izazove ozbiljne posledice po bezbednost i stabilnost u zemlji:

Ljubinko Đuraković Foto: Kurir Televizija

- Mi uvek budemo zatečeni događajima i radimo na sopstvenu štetu. Ali stvar je u tome da je Crna Gora, njeno rukovodstvo, otvorilo granice i dozvolili su da kupuju nekretnine i prave firme. Vlada Crne Gore hoće da uvede vizni režim, koji će napraviti prepreku za doseljenike. Bojim se da smo zakasnili i da su oni već uhvatili maha. Nismo osudili izjavu Erdogana. Ne možeš ti pretiti sa 100 miliona, ta pretnja se prećutala i oni su dobili krila za to što su naumili. Mi moramo sad i odmah da uvedemo vojni rok, kako bismo ovaj problem rešili, jer jaka vojska je najbitnija.

Odnos prema Srbiji

Građanima se obratio i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović koji je rekao da je manipulacija da u Crnoj Gori boravak ima 100 hiljada turskih državljana i pojasnio da ih je 13 hiljada, od kojih 80 ima stalni boravak:

- On se obratio nezadovoljnim građanima, rekavši im da tih 100.000 Turaka ne postoji i da u Crnoj Gori ima ukupno 100.000 stranih državljana, a da je Turaka navodno samo 13.000. Mislim da je jasno svima koliko je turskih kompanija u industriji i sigurno je da je veći broj od 13.000 Turaka u Crnoj Gori. Crna Gora je članica NATO pakta, kakva je njena pozicija u toj alijansi, čuli smo od Trampa. Turska je najznačajnija vojna sila u toj alijansi. Oni su svoj put odabrali, meni je kao detetu bilo neshvatljivo zašto neko želi da bude van Srbije, tako da su oni svoj put odabrali - ističe Petrović.

Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

Kupovina zemljišta - plan zaposedanja teritorije

Vladislav Dajković, predsednik stranke „Slobodna Crna Gora“, govorio je o ovom slučaju i građanima Turske koji trenutno žive na teritoriji Crne Gore:

- Juče je došlo do eskalacije, ali mislim da je dobro sve ovo što se desilo jer je ovo bio jedan crveni alarm koji mora da skrene pažnju na probleme sa turskim državljanima. Turci su preplavili Crnu Goru proteklih godina, meseci. Oni kupuju zemljišta širom Crne Gore i stanove. Jedan čovek je prodao 50.000 kvadrata svoje đedovine Turcima. Zašto bi oni kupili neko zemljište gde nema ni vode ni struje? Imaju direktive od Ankare da kupuju imovinu širom Crne Gore, jer čije su ovce, njegova je i livada - kaže Dajković i zaključuje:

- Projekat neoosmanizma uzima maha. Oni očigledno imaju podsticaj svojih vlasti da kupuju nekretnine. Uzimaju novac od njih i kupuju nekretnine, a pored toga voze Glovo. Ako uzmemo u obzir da je Turaka oko 50.000, to je onda 10% biračkog tela Crne Gore. A dobiće državljanstvo jer to svi mogu osim Srba. Turci čim dođu u Crnu Goru dobiju i radne dozvole i posle nekoliko vremena i državljanstvo. Moju suprugu je pratila grupa Turaka i govorila joj svašta, dok je ona bila u sedmom mesecu trudnoće. Srpski narod brani Crnu Goru kada je ugrožena, oni su je sinoć i branili.

TURCI DOBILI NALOG DRŽAVE DA ZAPOSEDNU CRNU GORU! Dajković otkriva: Oko 50.000 njih će dobiti državljanstvo, kupuju nekretnine enormnom brzinom!

