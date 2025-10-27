NOVOROĐENČE PREMINULO U NIKŠIĆKOM PORODILIŠTU Porodica tvrdi da je greškom lekara: Beba je ostavljena sama, nikog nije bilo! Otkriven mogući uzrok smrti
Novorođenče je preminulo na odeljenju za akušerstvo Opšte bolnice u Nikšiću 25. oktobra, tvrdi porodica bebe.
Kako su rekli Portalu RTCG, izveštaj o obdukciji koji ukazuje na moguću nepažnju zaposlenih poslat je Osnovnom državnom tužilaštvu.
- Dana 22. oktobra 2025. godine, na porodilištu Opšte bolnice u Nikšiću, od oca G. Š. i majke T. Š. rođena je zdrava devojčica H. Š. Beba je rođena zdrava, dobila je najvišu ocenu, a porođaj je protekao glatko, bez ikakvih komplikacija. U subotu, 25. oktobra, novorođenčetu je dijagnostikovana žutica. Majka ju je tog dana oko 18.30 odvela u prostoriju za fotosintezu gde je trebalo da ostane 24 sata i nikada se nije vratila - navodi se u saopštenju porodice.
Otkriven uzrok smrti?
Prema preliminarnom izveštaju o obdukciji, smrt je nastupila istog dana oko 21.10 časova.
- Kao uzrok smrti bebe navedeno je gušenje hranom prilikom povraćanja. Beba je ostavljena sama, niko od bolničkog osoblja nije bio tu da joj pomogne, okrene je, potapša je, šta god - rekla je porodica.
Izveštaj o obdukciji je poslat Osnovnom državnom tužilaštvu, koje, prema rečima porodice, treba da pokrene postupak.
Kurir.rs/RTCG