Novorođenče je preminulo na odeljenju za akušerstvo Opšte bolnice u Nikšiću 25. oktobra, tvrdi porodica bebe.

Kako su rekli Portalu RTCG, izveštaj o obdukciji koji ukazuje na moguću nepažnju zaposlenih poslat je Osnovnom državnom tužilaštvu.

- Dana 22. oktobra 2025. godine, na porodilištu Opšte bolnice u Nikšiću, od oca G. Š. i majke T. Š. rođena je zdrava devojčica H. Š. Beba je rođena zdrava, dobila je najvišu ocenu, a porođaj je protekao glatko, bez ikakvih komplikacija. U subotu, 25. oktobra, novorođenčetu je dijagnostikovana žutica. Majka ju je tog dana oko 18.30 odvela u prostoriju za fotosintezu gde je trebalo da ostane 24 sata i nikada se nije vratila - navodi se u saopštenju porodice.

Otkriven uzrok smrti?

Prema preliminarnom izveštaju o obdukciji, smrt je nastupila istog dana oko 21.10 časova.

- Kao uzrok smrti bebe navedeno je gušenje hranom prilikom povraćanja. Beba je ostavljena sama, niko od bolničkog osoblja nije bio tu da joj pomogne, okrene je, potapša je, šta god - rekla je porodica.

Izveštaj o obdukciji je poslat Osnovnom državnom tužilaštvu, koje, prema rečima porodice, treba da pokrene postupak.