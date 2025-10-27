Slušaj vest

Veliki broj policijskih snaga nalazi se u podgoričkom naselju City kvart, gde obezbjeđuju protestnu šetnju građana.

Oni na taj način iskazuju nezadovoljstvo migracionom politikom države, a nakon incidenta na Zabjelu od pre par dana, kada su državljani Turske i Azerbejdžana napali M.J.iz Podgorice.

1/3 Vidi galeriju Pronađene bejzbol palice Foto: MUP Crna Gora

Privedeno više lica: Na Zabjelu pronađene bejzbolke, policija veruje da je pripreman napad

Policija je na Zabjelu pronašla veći broj bejzbol palica, navodno pripremanih za napad. Oni ističu kako je privedeno više crnogorskih državljana.

- Službenici Uprave policije - Odeljenja bezbednosti Podgorica su, shodno najavljenim pojačanim aktivnostima u odnosu na praćenje bezbednosne situacije na terenu i objava na društvenim mrežama, a koje se odnose na pozivanje na nasilje i govor mržnje koji su usledili nakon krivičnog dela nasilničko ponašanje izvršenog na štetu M.J. preksinoć u Podgorici od strane dva inostrana državljanina – jednog iz Turske i drugog iz Azerbejdžana, preduzeli koordinisane mere i radnje na terenu i u službene prostorije priveli više lica, državljana Crne Gore - naveli su oni.