Veliki broj policijskih snaga nalazi se u podgoričkom naselju City kvart, gde obezbeđuju protestnu šetnju građana. Sudeći po snimcima koji se šire mrežama, na ulicama Crne Gore ključa.

Okupljeni na taj način iskazuju nezadovoljstvo migracionom politikom države, a nakon incidenta na Zabjelo od pre par dana, kada su državljani Turske i Azerbejdžana napali M.J. iz Podgorice.

Haos na ulicama Podgorice Izvor: Kurir

Haos na ulicama Podgorice 1 Izvor: Kurir

Haos na ulicama Podgorice 2 Izvor: Kurir

Policija je na Zabjelu pronašla veći broj bejzbol palica, navodno pripremanih za napad. Oni ističu kako je privedeno više crnogorskih državljana.

Podgorička policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana J.G. (31) i državljanina Turske N.D. (54), osumnjičene da su pre dve noći u podgoričkom naselju Zabjelo naneli povrede M.J. Oni se sumnjiče za krivično delo nasilničko ponašanje.

Policija je sinoć sprovodila racije u Podgorici. Samo u poslednja 24 sata došlo do nekoliko nasilnih incidenata u kojima su učestvovali turski državljani na privremenom boravku na teritoriji Podgorice, i da je privedeno oko 45 turskih državljana.

Ranije juče, policija je saopštila da u Crnoj Gori zvanično boravi oko 13.300 državljana Turske.

Oglasila se devojka izbodenog mladića

- Turci su prolazili, prva grupa od tri lica, a druga iza njih. Oni su pevali i nešto dobacivali, i pitali ima li neki problem. Moj momak je ustao i pitao o čemu se radi i ima li problema, a oni su rekli "ima". Odmah su izvadili noževe i napali ga. Hvala Bogu što nijedan vitalni organ nije povređen, ali je dosta iskrvario i ima povredu glave - rekla je devojka.

Turski novinar oštro odgovorio Spajiću

Na Spajićevu izjavu da će ukinuti bezvizni režim usledio je odgovor poznatog turskog novinara Ibrahima Haskologlua, koji je poručio da Crna Gora ne može čitavu Tursku učiniti odgovornom za pojedinačne incidente, te da je koren problema u politici same Podgorice.

- Ne možete čitavu Tursku učiniti odgovornom za ovo. Problem je u vašoj politici - naveo je Haskologlu i i dodao:

- Primili ste u svoju zemlju sve koji su bili uključeni u nezakonite, begunačke operacije pranja novca i prevara iz Turske, i nikada niste organizovali njihovu ekstradiciju. Takvi su počeli da preuzimaju vašu državu, a vi ste prihode od njihovog prljavog novca usmerili nazad u sopstvenu ekonomiju.

Haskologlu kaže da prema njegovom mišljenju, Crna Gora sada pokušava da "stvori trošak za celu Tursku kako bi smirila ogorčenje svojih građana", ali da je suština problema u unutrašnjoj politici vlasti.

- Ukratko, sami ste to izazvali, a sada pokušavate da stvorite trošak za celu Tursku kako biste smirili ogorčenje svojih građana — ali problem je u vašoj politici - naveo je Haskologlu.