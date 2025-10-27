Slušaj vest

Nasilje na ulicama Crne Gore se nastavlja! U glavnom i najvećem crnogorskom gradu, gde živi čak jedna trećina ukupnog stanovnštva, bes i bunt prema Turcima poprima zabrinjavajuce razmere. Kada su u noći između subote i nedelje, državljani Turske i Azerbejdžana, za koje se sumnja da su pripadnici kriminalnih grupa i koji su bili predmet kriminalističke obrade, napali nožem i povredili Podgoričanina M.J pokrenut je niz događaja koji nameću pitanje ko je krv za ugroženu bezbednost na ulicama?

Crnogorci u ovoj situaciji kao da koordinisano reaguju sa obe strane zakona. Dok funkcioneri donose restriktivne odluke po pitanju viznog režima, građani na ulicama razbijaju lokale i pogrdnim skandiranjem poručuju državljanima Turske da više nisu dobrodošli.

Gosti "Usijanja" koji su govorili na ovu temu bili su Predrag Savić advokat, Predrag Marković istoričar, Jahja Fehratović, politički analitičar, Dražen Živković glavni odgovorni urednik TV PRVA Crna Gora, osnivač portala BORBA.

Dragan Živković Foto: Kurir Televizija

Napadi na predsednika Vučića

Živković je napisao novu kolumnu o sramnim napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića:

- Aleksandar Vučić je dežurni krivac već godinama, po njima. To je opšta mantra Crne Gore. U Crnoj Gori i kada pada kiša, kriv je Vučić, i kada sija sunce. Kada nemate rešenja u državi, tada je najlakše spominjati jednu te istu mantru. Mi smo živeli jednopartijski sistem 80 godina u Crnoj Gori, oni računaju da je svest građana ista kao tada - kaže Živković i dodaje:

- Svi ti medijski natpisi dolaze od ljudi koji su bili na vlasti do 2020. godine. Kada nemate ekonomski program i neki parametar, najlakše je da se krijete iza medijskih floskula da je najveći krivac Aleksandar Vučić. Zašto ga spominju? Jer je turski državljanin uradio incident? Verovatno će Srbija biti kriva i za povišene cene i za vremensku prognozu u Crnoj Gori.

Dodao je i da je država morala voditi računa o tome koga pušta u državu, međutim, glavni cilj je po njemu bio ekonomski rast od strane stranih investicija.

Jahja Fehratović Foto: Kurir Televizija

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, izazvao je buru reakcija nakon što je na društvenoj mreži „Iks“ objavio poruku u kojoj je, na krajnje neodgovoran način, doveo u vezu predsednika Srbije i napad nožem:

- Nesmotrena je izjava Fejzića, on je turski student i Islamska zajednica u Crnoj Gori je uvezana sa Turskom, a njegova izjava je neodgovorna. Nije dobro povezivati na Balkanu bilo šta što može izazvati probleme. Bila je aktivna komunikacija Ankare i Podgorice i to mi je dalo sigurnost da će se sve rešiti. Nije dobro da se stigmatizuje jedan narod. Ima sigurno mnogo ljudi koji su došli da zarade za sebe i svoju porodicu. Svako podgrejavanje i najavljivanje protesta nije dobro - kaže Fehratović.

"Neko želi rasejano društvo"

Govorio je i o navodnom projektu Ankare da se okupira Crna Gora:

- Realnost je samo da su se pijani ljudi susreli. Čisto sumnjam da bi Turska, kao jedna ozbiljna država, izazvala nešto na ovakav način. Ovakvi komentari ne doprinose smirivanju situacije. Neko hoće rasejano društvo, najvažnije je da državni organi odreaguju i da se suzbije taj neki oblik rasizma, koji ne doprinosi ničemu dobrom. Ovo može da se iskoristi kao povod za destabilizaciju cele države. Nije učvrstila svoju vlast i mislim da ne može da se brani.

Predrag Savić Foto: Kurir Televizija

Savić dodaje da u Crnoj Gori ima znatno više stranaca nego ranije:

- Ovo raspoloženje nije od juče. Stvara se ksenofobija već duže vreme. Turci su platili te lokale i država im je to stvorila, sada žele da im pripišu kolektivnu krivicu. Ne može niko da me ubedi da nema veze između kavačkog, škaljarskog klana i nekog turskog klana. Crna Gora je u velikom problemu, ali nije sposobna da se odupre pojavama koje vuče još od Mila Đukanovića koji je sve to omogućio, da dolaze belosvetski putnici i kriminalci u zemlju. To je kontinuitet koji traje i opominje. Reakcija vlade je bila dobra, odlučili su da se uvede vizni režim jednokratno - kaže Savić.

Marković ističe da je Crna Gora vodila politiku zlatnog pasoša, gde je olako davala državljanstvo za novac. Takođe, dotakao se i uništene radnje u vlasništvu državljanina Turske, kao i spaljenog automobila, a takvim potezima pripisuje Ksenefobiju:

Predrag Marković Foto: Kurir Televizija

- Broj Turaka je zaista veliki, više ima Turaka nego Cetinjana. Iznenađujuće je veliki broj. Ksenfobna reakcija je dosta zabrinjavajuća. Preterano je govoriti da su Turci sve pokupovali, ali oni nisu ništa ukrali, već su kupili za svoje pare. Crna Gora je do sada imala vrlo integrisane manjine, kao što su na primer Albanci - kaže Marković i dodaje:

- Iznenađuje ovaj priliv rasizma prema Turcima. Crna Gora jedina ima porast stanovništa, ali mislim da su to Turci, Rusi, Ukrajinci. Tih 33.000 ljudi, to je ogromna masa za Crnu Goru, čak 5% stanovništva. Nije problem da ljudi žive, ali je problem imigracija i kriminalaca. Evo u Beogradu ima najviše turista Turaka.

