NOVA HAPŠENJA U PODGORICI: 8 privedenih zbog napada na Turke (FOTO)
Crnogorska policija saopštila je danas da je u Podgorici uhapšeno osam osoba zbog krivičnih dela sa elementima podsticanja nacionalne i verske mržnje i nasilja.
Takođe je rečeno da će policija koristiti kamere i dronove za snimanje javnih mesta radi dokumentovanja krivičnih dela, a da je juče u Podgorici preduzeto 55 mera protiv stranaca.
Prema saopštenju, policija je identifikovala i, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsila P.M. (35) iz Podgorice.
Policija je saopštila da se sumnja da je 26. oktobra, putem svojih profila na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk, objavio preteću i uvredljivu poruku, usmerenu ka turskim državljanima sa prebivalištem u Crnoj Gori, kojom podstiče mržnju i netrpeljivost na nacionalnoj i verskoj osnovi.
Zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničkog ponašanja, na štetu trojice turskih državljana, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšeni su B.S. (26), F.Đ. (25) i M.P. (31) iz Podgorice su uhapšeni.
"Sumnja se da su fizički napali turske državljane u naselju Zabjelo, udarajući ih pesnicama, nogama i koristeći palice, koji su tom prilikom zadobili telesne povrede. Prilikom pretresa, iz njihovog vozila su pronađene i oduzete baklje i balaklave", navodi se u saopštenju Uprave policije.
Dodaju da su T.B. (24), B.B. (22) i F.J. (18) uhapšeni zbog počinjenja prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru, na štetu turskog državljanina.
Oni se sumnjiče da su sinoć fizički napali turskog državljanina u naselju Zabjelo.
Iz policije su poručili da su službenici Sektora granične policije - inspektori za strance, preduzeli 55 mera protiv stranih državljana.
"Tokom sprovedenih aktivnosti na teritoriji Podgorice, izdato je 30 prekršajnih naloga, dve osobe su prinudno udaljene, dve su proterane iz zemlje, dok je trojici stranih državljana otkazan boravak", istakla je crnogorska policija.
(Kurir.rs/Vijesti/P.V.)