Na Instagram stranici "Necenzurisano" pojavio se snimak koji prikazuje grupu muškaraca i pojedinih zabrađenih ženskih osoba kako navodno u dugačkim redovima čekaju na aerodromu u Podgorici.

Uz video stoji opis da se radi o turskim državljanima koji napuštaju Crnu Goru.

Snimak je objavljen svega nekoliko dana nakon što su, prema navodima policije, turski državljani nožem izboli Podgoričanina u naselju Zabjelo - incident koji je uzdrmao celu zemlju.

Eskalacija nakon krvavog napada u Podgorici

Sukob se dogodio u subotu uveče ispred kafane "Komanka" u podgoričkom naselju Zabjelo.

Grupa turskih državljana napala je mladića iz Podgorice, jedan od njih je zadobio sedam ubodnih rana.

Povređeni Podgoričanin prebačen je u Klinički centar i, prema poslednjim informacijama, nalazi se van životne opasnosti.

Meštani Zabjela tvrde da strah lokalnog stanovništva od stranih migranata, naročito iz azijskih i bliskoistočnih zemalja, nije od juče.

Kako kažu, incidenti i sukobi sa strancima traju već gotovo dve godine, ali su, uprkos brojnim prijavama, reakcije nadležnih institucija uglavnom izostajale.

"Mi više ne izlazimo iz kuće posle osam uveče. Nema dana da ne čujemo za neki incident ili tuču", kaže jedan od stanovnika ovog podgoričkog naselja.