Za njegovo herojsko delo saznalo se zahvaljujući objavama na Fejsbuku i Instagramu koja je uz snimak glasila ovako: 

"Danas je u Kotoru, gradu poznatom po velikom broju mačaka i velikim ljubiteljima mačaka, upala jedna mačkica u kanal rijeke Škurde koja se uliva u more. Mačka zapravo nije sama upala nego je bačena sa bedema od strane ljudske ruke. Mnogi ljudi su prolazili i to samo gledali, mnogi su okrenuli glavu, a veliki broj ljudi je stao zabrinuto da snima. Ali jedan, samo jedan je bio heroj danas, i taj heroj je gost turista koji je došao busom na izlet u Kotor. Ime mu ne znamo, ali ovim putem želim da mu se zahvalim u ime svih nas koji volimo životinje što je učinio ovo herojsko dijelo.

Nadam se da će se mnogi ljudi ugledati na njega, a posebno bih voljela da se naši domaći ljudi ugledaju na dobrotu i srce ovog čovjeka.

Čovjek može biti svako, nečovjek takođe, ali biti heroj to je izbor"

 Kurir.rs/Facebook/Instagram Podgorički vremeplov

