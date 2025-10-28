CRNOGORCI NASTAVLJAJU SA OSVETOM Demolirana dva lokala u vlasništvu državljana Turske u Baru
Dva lokala u vlasništvu državljana Turske u Baru sinoć su demolirana, a zasad nepoznati počinilac ili više njih, pokušao je i da jedan od lokala zapali.
U radnji brze hrane u Ulici Mila Boškovića, prekoputa Osnovne škole "Blažo Jokov Orlandić", kasno sinoć je izbio požar, a Vijestima je iz barske Službe zaštite i spašavanja rečeno da su poziv primili kratko pre dva sata, kao i da je požar brzo lokalizovan.
Kafe i restoran, takođe u vlasništvu državljanina Turske, u Makedonskom naselju u Baru, nedugo nakon toga je demoliran, kada je kroz njegova ulazna vrata ubačen nepoznati predmet.
Vijestima su iz Uprave policije kazali da su uviđaji na oba mesta završeni, i da će nastaviti s daljim redovnim radnjama u istrazi.
Počinilac jednog od ovih dela bio je maskiran - s fantomkom na glavi i rukavicama, a policija još traga za njim.
Vlasnik brze hrane kod OŠ u Crnoj Gori živi već četiri godine, sa suprugom i porodicom.
Podsetimo, sve je počelo u subotu uveče, kada su Turci napali Podgoričanina i sedam puta ga uboli, a onda je usledila reakcija Podgoričana, dok je crnogorska vlada supendovala bezvizni režim sa Turskom.
Policija Crne Gore saopštila je danas da je uhapsila osam osoba jer su tukli Turke, pretili im i širili versku i nacionalnu mržnju.
(Kurir.rs/Vijesti)