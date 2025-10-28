Slušaj vest

Dva lokala u vlasništvu državljana Turske u Baru sinoć su demolirana, a zasad nepoznati počinilac ili više njih, pokušao je i da jedan od lokala zapali.

U radnji brze hrane u Ulici Mila Boškovića, prekoputa Osnovne škole "Blažo Jokov Orlandić", kasno sinoć je izbio požar, a Vijestima je iz barske Službe zaštite i spašavanja rečeno da su poziv primili kratko pre dva sata, kao i da je požar brzo lokalizovan.

Kafe i restoran, takođe u vlasništvu državljanina Turske, u Makedonskom naselju u Baru, nedugo nakon toga je demoliran, kada je kroz njegova ulazna vrata ubačen nepoznati predmet.

Vijestima su iz Uprave policije kazali da su uviđaji na oba mesta završeni, i da će nastaviti s daljim redovnim radnjama u istrazi.

Počinilac jednog od ovih dela bio je maskiran - s fantomkom na glavi i rukavicama, a policija još traga za njim.

Vlasnik brze hrane kod OŠ u Crnoj Gori živi već četiri godine, sa suprugom i porodicom.

Podsetimo, sve je počelo u subotu uveče, kada su Turci napali Podgoričanina i sedam puta ga uboli, a onda je usledila reakcija Podgoričana, dok je crnogorska vlada supendovala bezvizni režim sa Turskom.