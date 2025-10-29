Slušaj vest

Ruski državljanin G.D. (27) kažnjen je sa 1.000 evra i proteran iz Crne Gore na godinu zbog posedovanja jednog džointa i pet tableta leka Ksanaks, saopštio je Sud za prekršaje u Budvi.

Predsednik suda Marko Đukanović naveo je da je 25. oktobra oko 16 sati u centru Budve prilikom kontrole policije kod G.D. u novčaniku pronađena jedna ručno pravljena cigareta sa sadržajem opojne droge marihuana, bruto mase 0,61 grama i pet tableta lijeka "Ksanaks".

"Tablete sadrže supstancu aplprozolam, koja može da izazove promenu ili poremećaj fizičkog i mentanog zdravija čoveka i nalazi se u Pravilniku o utvrdivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga", objašnjava Đukanović.

On navodi da je novčana kazna okrivljenom naplaćena odmah po izricanju odluke, a predmetna opojna droga biće predata Upravi policije na dalju nadležnost radi uništenja.