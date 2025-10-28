Slušaj vest

Državljani Turske koji poseduju običan pasoš od četvrtka će biti podložni viznom režimu prilikom putovanja u Crnu Goru, saopštila je turska ambasada u Podgorici.

Oni su podsetili da je, u skladu sa odlukom Vlade Crne Gore, režim bezviznog putovanja za državljane Turske privremeno suspendovan, prenosi RTCG.

"Prema informacijama dobijenim od Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, državljani Turske koji poseduju obični (bordo) pasoš od 30. oktobra biće podložni viznom režimu prilikom putovanja u Crnu Goru", navodi se u objavi Ambasade na mreži X.

Dodaje se da se zahtevi za vizu mogu podneti putem Ambasade Crne Gore u Ankari ili Generalnog konzulata u Istanbulu.

"S druge strane, osobe koje imaju pasoš i boravišnu dozvolu koja važi najmanje tri meseca, i rezidenti Australije, Kanade, Japana, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i zemalja Šengenskog prostora i poseduju važeću višekratnu vizu, mogu ući u Crnu Goru bez vize, pod uslovom da njihov boravak ne prelazi 30 dana", piše u objavi.

Iz Ambasade su naveli da su držaoci diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša i dalje izuzeti od obaveze posedovanja vize, ukoliko njihov boravak u Crnoj Gori ne prelazi 90 dana u periodu od 180 dana.

Crna Gora je juče privemeno obustavila bezvizni režim za državljane Turske, a nakon najava premijera Milojka Spajića, koji je sinoć rekao da će po hitnoj proceduri biti doneta odluka o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.

Od napada na M. J. zabeležen je veći broj incidenata u glavnom gradu Crne Gore. Naime, lokal turskog državljanina demoliran je u centru Podgorice, a zapaljeno i jedno vozilo na auto-placu, čiji vlasnik je takođe turski državljanin.