"TURCI, NAPOLJE"! TENZIJE U PODGORICI: Građani protestovali ispred Vlade Crne Gore! Privedeno 11 osoba (VIDEO, FOTO)
Ispred Vlade Crne Gore večeras je održan protest povodom incidenta na Zabjelu u kojem je pre tri noći ranjen Podgoričanin M. J (25).
Kako javlja Antena M, grupa građana krenula je sa Starog aerodroma ka centru grada. Oni su tokom protesta uzvikivali “Turci napolje”, "Turčine, odlazi" i "Ko ne skače taj je Turčin".
U jednom momentu je deo okupljenih pevao i "Ibro napolje", što je očito bilo upućeno šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću.
Ulica Kralja Nikole na Zabjelu je zatvorena.
https://youtube.com/shorts/EvvJhDOAjd8?si=yIhlzwDR_mL8rhCT
Dan piše da se više desetina stanovnika Zabjela večeras uputilo ka zgradi Vlade kako bi prisustvovali zakazanom protestu.
U Podgorici je pojačano prisustvo policije, a ispred Vlade Crne Gore u Karađorđevoj ulici postavljene su zaštitne ograde.
Privedeno 11 osoba
Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su večeras, preduzimajući aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira na području grada, priveli 11 lica – devet maloletnih i dva punoletna lica.
Kako su saopštili iz Uprave policije, lica su privedena u naselju Gornja Gorica. Od sebe su odbacila baklju, dva zamotuljka sa marihuanom i fantomke.
„Od ovih lica se u policijskim prostorijama uzimaju izjave na okolnosti pronalaska navedenih predmeta i droge“, kazali su iz UP.
Lica su se, dodaju, bila uputila ka Vladi Crne Gore, radi protesta.
