Slušaj vest

Ispred Vlade Crne Gore večeras je održan protest povodom incidenta na Zabjelu u kojem je pre tri noći ranjen Podgoričanin M. J (25).

Kako javlja Antena M, grupa građana krenula je sa Starog aerodroma ka centru grada. Oni su tokom protesta uzvikivali “Turci napolje”, "Turčine, odlazi" i "Ko ne skače taj je Turčin".

U jednom momentu je deo okupljenih pevao i "Ibro napolje", što je očito bilo upućeno šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću.

Ulica Kralja Nikole na Zabjelu je zatvorena.

https://youtube.com/shorts/EvvJhDOAjd8?si=yIhlzwDR_mL8rhCT

Dan piše da se više desetina stanovnika Zabjela večeras uputilo ka zgradi Vlade kako bi prisustvovali zakazanom protestu.

U Podgorici je pojačano prisustvo policije, a ispred Vlade Crne Gore u Karađorđevoj ulici postavljene su zaštitne ograde.

Privedeno 11 osoba

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su večeras, preduzimajući aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira na području grada, priveli 11 lica – devet maloletnih i dva punoletna lica.

Kako su saopštili iz Uprave policije, lica su privedena u naselju Gornja Gorica. Od sebe su odbacila baklju, dva zamotuljka sa marihuanom i fantomke.

„Od ovih lica se u policijskim prostorijama uzimaju izjave na okolnosti pronalaska navedenih predmeta i droge“, kazali su iz UP.

Lica su se, dodaju, bila uputila ka Vladi Crne Gore, radi protesta.