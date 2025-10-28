Slušaj vest

Povodom ranjavanja mladića M. J. na Zabjelu u nedelju u ranim jutarnjim satima, identifikovana su četiri izvršioca.

To je saopštio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

"U tom događaju, identifikovana su tri državljanina Azerbejdžana i jedan državljanin Turske, koji se sumnjiče da su izvršili to krivično delo", rekao je on gostujući na TVCG.

Potom je i objasnio zašto se krivično delo kvalifikuje kao nasilničko ponašanje

"Povrede koje su nastupile su lake, posekotine, rezne rane i jedna ubodna, a tužilac je smatrao da nije u pitanju krivično delo ubistvo u pokušaju. To je potkrijepljeno i od strane vještaka medicinske struke", rekao je on.

Povređeni mladić je, dodao je Šćepanović, sin njihovog kolege.

Građanima je poručio da ne uzimaju pravdu u svoje ruke.

Šćepanović je dodao da će svako nasilje biti sankcionisano, dodajući kako je procesuirano osam crnogorskih državljana.

"Jedan se tereti za izazivanje rasne i verske mržnje, tri za nasilničko ponašanje prema turskim državljanima, a četiri za izazivanje javnog reda i mira", dodao je on, navodeći kako u tu brojku nije uračunato večerašnje privođenje 11 osoba koje su išle na protest ispred Vlade.