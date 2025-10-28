Slušaj vest

Nemile scene su se desile u Podgorici. U ovom momentu je najvažnije dobro zdravlje i oporavak našeg dragog sugrađanina“, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Mujović je istakao da nasilje i bahatost nisu prihvatljivi na podgoričkim ulicama.

"Ovaj grad je poznat po svojoj otvorenosti i gostoprimstvu, ali to gostroprimstvo ne sme biti i ne dozvoljavamo da bude zloupotrebljeno. Podgorica je bila i Podgorica će ostati siguran grad za život", poručio je Mujović.

On je kazao da je "pred nama veliki test" i obaveza ispunjenja zaveta Marka Miljanova "da čuvamo druge od nas samih".

"Nemojmo uvredama odgovarati na ono što se desilo. Nemojmo rušiti naš grad, ne sudimo drugim narodima i državama zbog pojedinaca iz njihovih redova.

Čuvajmo naš grad i ostanimo dostojanstveni jer to priliči gospodskoj Podgorici", poručio je Mujović.

Kurir.rs/Portalanalitika

