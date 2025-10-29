Slušaj vest

Crna Gora se nakon što su tri državljanina Azerbejdžana i jedan Turske, ranili mladića na Zabjelu u nedelju u ranim jutarnjim satima, nalazi na ivici.

Ovaj događaj pokrenuo je lavinu, a nakon što je noćas u Podgorici došlo do masovnog protesta kada je grupa nezadovoljnih građana uzvikujući "Turci napolje" i "Turčine odlazi" krenula sa Starog aeroroma ka centru grada, eskalacija je nastavljena i u jutarnjim časovaima. Jedan lokal u Herceg Novom u vlasništvu Turaka potpuno je demoliran i zapaljen. 

Nebojša Medojević, predsednik Pokreta za promjene istakao je za Kurir televiziju da je ogomna nesrazmernost između prijavljenih državljana Turske u Crnoj Gori i onih koji su tu nelegalno. 

Sequence 01.00_25_07_00.Still002.jpg
Nebojša Medojević Foto: Kurir Televizija

- Radnu dozvolu ima 30 ili 40 hiljada njih, a realni broj je negde oko 100.000 prema Agenciji za nacionalnu bezbednost - kaže Medojević. 

Kako tvrdi, do eskalacije je došlo jer Crna Gora i njen sistem nisu adekvatno reagovali na ovaj veliki broj nelegalnih migranata.

- Jasno je da je došlo do velikih propusta u državnoj administracji Crne Gore, ne samo ovoj, već u poslednjih 10 godina. Došlo je mnogo ljudi, kao svuda gde postoji problem sa nelegalnom migracijom, jer su to ljudi koji se bave kriminalom, pa kada dođu u Crnu Goru naravno da se ne bave kulturom i umetnošću, već kriminalom. Došlo je do eskalacije između tih ljudi i domaćeg, lokalnog stanovništa - kaže Medojević.

Crna Gora Podgorica Turska Turci protest.jpg
Foto: Printskrin Youtube

Prema rečima Medojevića, sve je počelo od napada i pokušaja ubistva u Podgorici, a reakcija stanovništva nastpila je kao odgovor nedakvatne reakcije države. 

- Ovo jeste nešto što treba da zabrine sve u Crnoj Gori. Reagovala je lokalna zajednica, jer je previše ljudi u Crnoj Gori za koje niko ne zna ko su i odakle su, a država ih ne kontroliše. Nije problem za ljude koji dođu po zakonu, iako i tu ima propusta i korupcije, već su problem ljudi koji dolaze nelegalno. Bilo je ljudi koji dolaze preko kanala koji su povezani sa kriminalom. Sada su oni u Crnoj Gori bezbednosni problem. Napravili su krivična dela u kontinuitetu, država ne reaguje i došlo je do spontane reakcije, koju ja ne podržavam i nije dobra, ali pokazuje da država nije na adekvatan način postupila prema bezbednosnim izazovima - kaže Medojević. 

Medojević o haosu u Crnoj Gori - Nelegalni migranti sa kriminalnom pozadinom doveli do gneva građana Izvor: Kurir televizija

Crna Gora nije jedina u problemu

Medojević podseća da problem sa nelegalnim migracijama i kriminalom imaju i Nemačka, Francuska, SAD, kao i druge velike države, tako da ovo svakako nije novitet.

- Ima državljanina Turske koji su dobili boravišnu dozvolu, ali neće da kažu koliko ima onih bez bilo kakve dozvole. To znači da su oni tu kao rezultat nelegalnih migracija i organizovanih kriminalnih aktivnosti, a nemaju adekvatan odgovor. Ovo je gorući unutrašnji problem koji nije organizovan sa treće strane, ovo je spontana reakcija građana - kaže Medojević. 

Crna Gora Podgorica Turska Turci protest.jpg
Podgorica Zabjelo crnogorska policija
Crna Gora Podgorica Turska Turci protest.jpg
Turska Crna Gora Turci Zabjelo incident u Podgorici

Sukob Crne Gore i Turske pred eskalacijom Izvor: Kurir televizija