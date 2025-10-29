Slušaj vest

Novi incident u Crnoj Gori vezan za turske državljane - još jedan objekat u vlasništvu Turaka bio je u plamenu!

U Starom gradu Herceg Novog rano jutros oko 2 sata izbio je požar u prodavnici suvenira, koji je ugašen 20 minuta kasnije, rekao je za komandant Službe zaštite i spasavanja te opštine Zlatko Ćirović.

Vlasnici prodavnice su turski državljani, a uzrok požara tek treba da se utvrdi.

Foto: screenshot IG/rtcg_me

Oko prodavnice je postavljena policijska traka.

Iz Operativno-komunikativnog centra crnogorske policije su saopštili da za sada nemaju informacije o ovom događaju.