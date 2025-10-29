Slušaj vest

Novi incident u Crnoj Gori vezan za turske državljane - još jedan objekat u vlasništvu Turaka bio je u plamenu!

U Starom gradu Herceg Novog rano jutros oko 2 sata izbio je požar u prodavnici suvenira, koji je ugašen 20 minuta kasnije, rekao je za komandant Službe zaštite i spasavanja te opštine Zlatko Ćirović.

Vlasnici prodavnice su turski državljani, a uzrok požara tek treba da se utvrdi.

Oko prodavnice je postavljena policijska traka.

Iz Operativno-komunikativnog centra crnogorske policije su saopštili da za sada nemaju informacije o ovom događaju.

Prodavnice i objekti u vlasništvu turskih državljana bili su meta napada u Podgorici i Baru u protekla dva dana, nakon što je u nedelju uveče ranjen stanovnik Podgorice u kojima su, prema podacima Uprave policije, učestvovali državljani Azerbejdžana i Turske.

(Kurir.rs/Vijesti)

