HAOS U CRNOJ GORI SE NASTAVLJA: Turčinu zapalili lokal u Herceg Novom
Novi incident u Crnoj Gori vezan za turske državljane - još jedan objekat u vlasništvu Turaka bio je u plamenu!
U Starom gradu Herceg Novog rano jutros oko 2 sata izbio je požar u prodavnici suvenira, koji je ugašen 20 minuta kasnije, rekao je za komandant Službe zaštite i spasavanja te opštine Zlatko Ćirović.
Vlasnici prodavnice su turski državljani, a uzrok požara tek treba da se utvrdi.
Oko prodavnice je postavljena policijska traka.
Iz Operativno-komunikativnog centra crnogorske policije su saopštili da za sada nemaju informacije o ovom događaju.
Prodavnice i objekti u vlasništvu turskih državljana bili su meta napada u Podgorici i Baru u protekla dva dana, nakon što je u nedelju uveče ranjen stanovnik Podgorice u kojima su, prema podacima Uprave policije, učestvovali državljani Azerbejdžana i Turske.
