SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU! Epicentar blizu Nikšića, osetio se i u Republici Srpskoj i Hrvatskoj, prva svedočanstva: "VRATA I PROZORI VIBRIRALI"
Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 29. oktobra u 14:19 časova, na području Crne Gore.
Potres je zabeležen 27 kilometara od Nikšića, a osetio se i u Trebinju, javlja EMSC.
Zemljotres je zabeležen na dubini od dva kilometra.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.926 i dužine 18.6564.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno deset kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Po podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije zemljotres je bio jačine 3,9 po Rihteru.
Potres se osetio i u Mlini u Hrvatskoj.
"Bila sam napolju, čulo se, čula se jaka huka, a onda sam videla i po vratima i prozorima koji su blago zavibrirali", navodi Dubrovčanka.
"Podrhtavanje, prepalo me", napisala je jedna stanovnica na EMSC sajtu.
(Kurir.rs/Telegraf/Blic)