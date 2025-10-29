ZABELEŽEN I U TREBINJU

ZABELEŽEN I U TREBINJU

Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 29. oktobra u 14:19 časova, na području Crne Gore.

Potres je zabeležen 27 kilometara od Nikšića, a osetio se i u Trebinju, javlja EMSC.

Zemljotres je zabeležen na dubini od dva kilometra.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.926 i dužine 18.6564.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno deset kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Po podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije zemljotres je bio jačine 3,9 po Rihteru.

Potres se osetio i u Mlini u Hrvatskoj.

"Bila sam napolju, čulo se, čula se jaka huka, a onda sam videla i po vratima i prozorima koji su blago zavibrirali", navodi Dubrovčanka.

"Podrhtavanje, prepalo me", napisala je jedna stanovnica na EMSC sajtu.