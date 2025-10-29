Slušaj vest

Tri automobila u vlasništvu kompanija „Denizli automoti“ i „Silky company“, čiji su vlasnici turski državljani, zapaljena su u noći između ponedeljka i utorka na parkingu firme za izdavanje vozila u blizini aerodroma u Zeti.

Prema informacijama dobijenim od vlasnika parkinga, do incidenta je došlo u ranim jutarnjim satima, između 2 i 3 časa posle ponoći, piše Standard.

Na licu mesta su zatečena tri zapaljena vozila, dok su u neposrednoj blizini bila parkirana i druga vozila koja nisu oštećena.

U pitanju su automobili koji pripadaju dvema kompanijama – DOO ‘Denizli automoti’ i DOO ‘Silky company’. Obe firme su u vlasništvu turskih državljana I.H.S. i M.H., koji posluju u Crnoj Gori“, saopšteno je iz preduzeća koje upravlja parkingom.

Iz Uprave policije su za portal Standard potvrdili da su primili prijavu i da se utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do požara.

Prema prvim informacijama, nije bilo povređenih, dok će uzrok paljenja vozila biti poznat posle veštačenja.

Uhapšen mladić

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su preduzeli mere i radnje na rasvetljavanju imovinskog delikta počinjenog na štetu turskih državljana i u kratkom roku rasvetlili krivično delo i po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode jedno lice iz Zete.

"Zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti na štetu turskih državljana, po nalogu tužioca lišen je slobode D. A. (19) iz Zete. Policijski službenici su osumnjičenog identifikovali, a potom locirali i kontrolisali u mestu Golubovci, nakon čega je priveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Podgorica", kažu iz policije.

On je, kako se sumnja, 28. oktobra oko 01:30 časova, u mestu Balijače - opština Zeta, izazvao požar na jednom vozilu u vlasništvu turskog državljanina, upotrebom benzina i podesnog sredstva, koji se kasnije proširio na još dva vozila u vlasništvu turskih državljana.

"Nakon prikupljenog obaveštenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu D.A. lišen slobode zbog izazivanja opšte opasnosti", kaže se u saopštenju.

Kurir.rs/Standard/Portalanalitika

