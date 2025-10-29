Slušaj vest

Boje turske zastave zasijale su na jednom od prepoznatljivih obeležja Podgorice, u znak prijateljstva i saradnje Crne Gore i Turske.

Dan Republike Turske tradicionalno se obeležava 29. oktobra.

U Crnoj Gori već danima traje haos - otkako je za vikend u Zabjelu u Podgorici napadnut M. J., a kao osumnjičeni za napad su privedeni državljani Turske i Azerbejdžana.

Posle ovog incidenta usledili su protesti u zemlji, ali i napadi na imovinu turskih državljana širom Crne Gore. Vlasti su privremeno ukinule bezvizni režim za državljane Turske.

U crnogorskoj prestonici sinoć je održana i protest, na kojem su okupljeni uzvikivali "Turci, napolje!". Privedeno je više od 10 osoba.

Radnja u centru Herceg Novog, koja je u vlasništvu državljana Turske, izgorela je noćas u požaru.

