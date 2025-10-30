Slušaj vest

Pobuna građana u Crnoj Gori protiv turskih državljana i dalje ne prestaje. Prvi masovni protesti su se dogodili u Podgorici, zatim i u manjim mestima. Između ostalog jedan lokal u Herceg Novom u vlasništvu turskog državljana potpuno je demoliran i zapaljen.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je doktor Ivan Pekić, predsednik Internacionalne policijske organizacije iz Crne Gore.

- Policija čini sve napore i direktor uprave polcije je na javnom servisu rekao da će garantovati bezbednost svim građanima, pa i strancima. Dobro je što su određena lica već procesuirana, lišena slobode, kada je u pitanju podmetanje požara na imovini turskih državljana. To je pravovremena reakcija policije na sve anomalije koje su nas zatekle poslednjih dana - kaže Pekić.

Pekić dodaje da je bilo i protestne šetnje, koja se završila ispred zgrade Vlade, gde je bilo iskazano nezadovoljstvo:

- Bili su pod snažnim merama uprave policije i svih njenih elitnih jedinica i pripadnika službi koji su bili angažovani. Nije zabeležen ni jedan incident što se tiče samog skupa. Međutim, imamo vandalizam nad objektima i određenom pokretnom imovinom turskih državljana. Lica su lišena slobode i odgovaraće. Situacija je mirna i sa svih strana stižu poruke mira.

Oglasila se crnogorska policija

Podsetimo, crnogorska policija još jednom se oglasila o incidentu u kojem je u subotu uveče izboden Podgoričanin, reagujući na pisanja pojedinih medija da su turski državljani, navodno, bili žrtve siledžija.

Policija je reagovala na navode jednog crnogorskog portala, koji je objavio isečak sa video-snimka, uz konstataciju da su "turski državljani bili žrtve siledžija, a ne napadači?".

"U cilju sprečavanja širenja dezinformacija, i transparentnog obaveštavanja javnosti, u prilogu dostavljamo isečak snimka preuzetog sa ovog portala na kojem se vidi kako osumnjičeno lice, ispod garderobe, izvlači podesno sredstvo - nož, za koje se sumnja da je korišćeno u izvršenju krivičnog dela. Dok će se u odnosu na druge učesnike događaja sa video-snimka, kao i lice - crnogorskog državljanina prikazanog na slici sa navedenog portala u odnosu na predmet koji ovo lice drži u ruci, detaljnom analizom i veštačenjem utvrditi odgovornost kao i o kojem sredstvu se radi", navela je crnogorska policija u saopštenju dostavljenom Kuriru.

Takođe, navode da Uprava policije i nadležno tužilaštvo nastavljaju sa sprovođenjem daljih mera i radnji u tom predmetu, kojih se ostale učesnike događaja.

