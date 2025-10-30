Slušaj vest

- Uboviću je pritvor određen po tački 2 ZKP-a, a Kovačeviću po tački 1 - rekla je za medije samostalna savetnica za odnose s javnošću podgoričkog Višeg suda Ivana Vukmirović.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) saopštilo je juče da je donelo naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Zorana Lazovića, Ranka Ubovića, Vladimira Ivanovića i Veselina Kovačevića, kao i protiv privrednih društava Bemax i Master inžinjering.

U Višem sudu u Podgorici sinoć su saslušani biznismen Ubović i Kovačević, bivši vlasnik i aktuelni predsednik Odbora direktora "Bemax-a", koji su pre dva dana uhapšeni zbog sumnje da su prali novac.

Iz prikupljenih dokaza, navode iz SDT-a, proizilazi osnovana sumnja da je Ubović, u 2020. godini, zajedno sa okrivljenim Radojem Zvicerom, Ivanovićem i pravnim licem "Master inžinjering", protiv kojih je već ranije određeno sprovođenje istrage za krivično delo pranje novca, prikrivao i lažno prikazivao činjenice o vlasništvu imovine za koju je znao da je pribavljena kriminalnom delatnošću okrivljenog Zvicera.

Navode da mu je za gotov novac prodao pet stanova u Podgorici, a da nisu zaključeni kupoprodajni ugovori.

Ivanović i pravno lice "Master inžinjering" su prikrivali činjenicu da je vlasnik stanova okrivljeni Zvicer, jer su stanovi ostali formalno upisani kao svojina okrivljenog pravnog lica.

