Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor postupili su po prijavi turskih državljana koji su policiji predali papir sa natpisom, odnosno porukom na engleskom jeziku, kojom je izraženo nezadovoljstvo prisustvom turskih državljana u Crnoj Gori, a koja je bila zalepljena na objektu koji je u njihovom vlasništvu, u Kotoru, saopštila je policija.

Policijski službenici su preduzeli hitne mere i radnje i identifikovali lice koje je ostavilo poruku - B.M.

Od njega su prikupljena obaveštenja na date okolnosti, te je sa događajem i sadržajem prikupljenog obaveštenja upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji će se naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela.

Uprava policije još jednom apeluje na građane Crne Gore da se suzdrže od nasilja i poruka neprimerenog sadržaja kojima se narušava sklad u društvu i podižu tenzije, a posebno da doprinesu očuvanju međusobnog poštovanja, tolerancije i mira u zajednici.