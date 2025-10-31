Slušaj vest

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor postupili su po prijavi turskih državljana koji su policiji predali papir sa natpisom, odnosno porukom na engleskom jeziku, kojom je izraženo nezadovoljstvo prisustvom turskih državljana u Crnoj Gori, a koja je bila zalepljena na objektu koji je u njihovom vlasništvu, u Kotoru, saopštila je policija.

Policijski službenici su preduzeli hitne mere i radnje i identifikovali lice koje je ostavilo poruku - B.M.

Od njega su prikupljena obaveštenja na date okolnosti, te je sa događajem i sadržajem prikupljenog obaveštenja upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji će se naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela.

Uprava policije još jednom apeluje na građane Crne Gore da se suzdrže od nasilja i poruka neprimerenog sadržaja kojima se narušava sklad u društvu i podižu tenzije, a posebno da doprinesu očuvanju međusobnog poštovanja, tolerancije i mira u zajednici.

Još jednom ističemo da će Uprava policije obezbediti i osigurati mir i neselektivno procesuirati svako nezakonito delovanje neodgovornih pojedinaca.

