Zbog sumnje da su počinili krivično delo falsifikovanje isprave, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, locirani su i lišeni slobode T.D. i Sh. M. - državljani Azerbejdžana.

Sumnja se da su prijavljeni pribavili falsifikovane potvrde iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Azerbejdžana, koje su u toku 2025. godine, upotrebili prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvola za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori.

Falsifikovane potvrde su predali službenicima Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance u Budvi, čime su zaposlene doveli u zabludu i nezakonito ostvarili pravo na privremeni boravak.

Daljom proverom, sprovedenom putem međunarodne operativne policijske saradnje, od strane NCB Interpola Baku potvrđeno je da sporne potvrde o kaznenim evidencijima nisu izdate osumnjičenim licima od strane nadležnih organa Republike Azerbejdžana.