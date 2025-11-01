Slušaj vest

Zbog sumnje da su počinili krivično delo falsifikovanje isprave, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, locirani su i lišeni slobode T.D. i Sh. M. - državljani Azerbejdžana.

Sumnja se da su prijavljeni pribavili falsifikovane potvrde iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Azerbejdžana, koje su u toku 2025. godine, upotrebili prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvola za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori.

Falsifikovane potvrde su predali službenicima Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance u Budvi, čime su zaposlene doveli u zabludu i nezakonito ostvarili pravo na privremeni boravak.

Daljom proverom, sprovedenom putem međunarodne operativne policijske saradnje, od strane NCB Interpola Baku potvrđeno je da sporne potvrde o kaznenim evidencijima nisu izdate osumnjičenim licima od strane nadležnih organa Republike Azerbejdžana.

Uprava policije će odlučno i neselektivno nastaviti sa sprovođenjem pojačanih mjera kontrole stranih državljana, provjerama zakonitosti njihovog boravka, njihovim procesuiranjem i sprečavanjem zloupotreba institucija sistema Crne Gore.

