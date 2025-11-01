Slušaj vest

Turski državljanin T.M.B. (23), za kojim je Interpolu Ankari tragao zbog izdržavanja zatvorske kazne, uhapšen je na graničnom prelazu između Crne Gore i Albanije.

Službenici Stanice granične policije i Ulcinjsu ga kontrolisali na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin - Murićani.

Tom prilikom je utvrđeno da se T.M.B. potražuje na međunarodnom nivou od strane turskog Interpola, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od četiri godine i sedam meseci, na koju je osuđen od strane Višeg suda u Salihliju, zbog izvršenja krivičnog dela vezanog za prevaru lažnim predstavljanjem.

On se lažno predstavljao kao policijski službenik radi sticanja protivpravne imovinske koristi.