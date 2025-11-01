TURSKI DRŽAVLJANIN (23) UHAPŠEN NA GRANICI! Ankara za njim izdala Interpolovu poternicu!
Turski državljanin T.M.B. (23), za kojim je Interpolu Ankari tragao zbog izdržavanja zatvorske kazne, uhapšen je na graničnom prelazu između Crne Gore i Albanije.
Službenici Stanice granične policije i Ulcinjsu ga kontrolisali na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin - Murićani.
Tom prilikom je utvrđeno da se T.M.B. potražuje na međunarodnom nivou od strane turskog Interpola, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od četiri godine i sedam meseci, na koju je osuđen od strane Višeg suda u Salihliju, zbog izvršenja krivičnog dela vezanog za prevaru lažnim predstavljanjem.
On se lažno predstavljao kao policijski službenik radi sticanja protivpravne imovinske koristi.
Uhapšeni će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.