- Njemu je suđeno u hitnom postupku nakon što je utvrđeno da je dana 01.11.2025. godine u 01:20 časova, na lokalnoj saobraćajnici u Ulcinju, upravljao vozilom pod dejstvom opojne droge kokain. Uz kaznu koja je odmah po izricanju i naplaćena, sudija Anka Rašović mu je izrekla i zaštitnu meru zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca - saopštio je predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović.