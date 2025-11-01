Državljanin Nemačke (20) kažnjen sa 2.000 evra zbog vožnje pod dejstvom kokaina po ulicama Ulcinja.
SUĐENO MU PO HITNOM POSTUPKU
VOZIO NADROGIRAN PO ULCINJU! Državljanin Nemačke (20) kažnjen sa 2.000 EVRA, upravljao automobilom pod dejstvom KOKAINA!
Slušaj vest
Državljanin Nemačke B.S. (20) proglašen je krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 2.000 evra.
- Njemu je suđeno u hitnom postupku nakon što je utvrđeno da je dana 01.11.2025. godine u 01:20 časova, na lokalnoj saobraćajnici u Ulcinju, upravljao vozilom pod dejstvom opojne droge kokain. Uz kaznu koja je odmah po izricanju i naplaćena, sudija Anka Rašović mu je izrekla i zaštitnu meru zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca - saopštio je predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović.
Reaguj
Komentariši