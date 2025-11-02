Slušaj vest

Crna Gora je od prekjuče uvela vizni režim za državljane Republike Turske, čime se ukida dosadašnji bezvizni režim između dve zemlje. Svi državljani Turske koji planiraju putovanje u Crnu Goru moraće od sada da apliciraju za vizu lično, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore na teritoriji Turske.

Kako nezvanično saznaje portal "Standard", Ministarstvo spoljnih poslova (MVP) Crne Gore je, zbog očekivanog povećanja broja zahteva, angažovalo dodatne službenike koji će biti raspoređeni u ambasadama i konzulatima. Cilj je da se vreme čekanja na obradu zahteva skrati i da proces izdavanja viza bude što efikasniji.

Provere viznih aplikacije vrše MUP i ANB



Ipak, u celom postupku MVP zapravo ima ulogu posrednika. Njegovi službenici će preuzimati zahteve za vize zajedno sa pratećom dokumentacijom, a zatim ih prosleđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Agenciji za nacionalnu bezbednost (ANB).

Ove dve institucije će vršiti dodatne provere i donositi konačnu odluku o tome da li će aplikantu, državljaninu Turske, biti odobrena ili odbijena viza.

Vreme potrebno za izdavanje vize zavisiće od trajanja tih provera, što znači da će proces dobijanja vize u praksi varirati od slučaja do slučaja.

Šta je potrebno za dobijanje vize



Svi državljani Turske koji planiraju turistički boravak u Crnoj Gori moraće da dostave sledeću dokumentaciju:

Popunjen i potpisan zahtev za vizu

Važeći pasoš (rok važenja najmanje tri meseca duži od planiranog boravka)

Jedna fotografija u boji (format 35×45 mm)

Dokaz o svrsi putovanja – potvrda o hotelskom smeštaju, rezervacija ili pozivno pismo domaćina

Dokaz o finansijskim sredstvima – izvod iz banke, garantno pismo ili potvrda o prihodima

Povratna avionska karta ili dokaz o planiranom izlasku iz Crne Gore

Putno zdravstveno osiguranje koje pokriva celi period boravka

Dokaz o uplati konzularne takse

Za one koji planiraju radni boravak, potrebna je dodatna dokumentacija – pre svega ugovor o radu ili ponuda poslodavca, dokaz o smeštaju, zdravstveno osiguranje, uverenje o nekažnjavanju i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.

Umesto samo avionske karte, moraće da čekaju odobrenje



Uvođenje viznog režima nesumnjivo će otežati putovanja državljana Turske u Crnu Goru.

Umesto dosadašnje mogućnosti da jednostavno kupe avionsku kartu i otputuju, turski građani sada će morati da sačekaju odluku o odobravanju vize pre planiranja putovanja.

Ovim se procedure za ulazak u Crnu Goru znatno komplikuju, posebno za turiste i poslovne putnike koji su ranije u Crnu Goru dolazili bez dodatnih administrativnih prepreka.

Nadalje u celoj priči biće posebno zanimljivo koliko će zahteva za vizu biti odbijeno, zbog bezbednosnih procena MUP-a i ANB-a, piše "Standard".

Imajući u vidu oštre reakcije iz Turske, konkretno poznatog novinara Ibrahima Haskologlua, koji tvrdi da je Crna Gora primila mnoge osobe iz kriminalnog miljea Turske, provere ANB-a i MUP-a, svim budućim aplikantima za vize iz Turske će dati odgovor da li u Crnu Goru dolaze osobe upitnog kredibiliteta ili ne.

Haos u Crnoj Gori zbog napada na Podgoričanina



Nanošenje lakih telesnih povreda: posekotine, reznih rana i jedne ubodne rane Podgoričaninu M.J. od strane Azerbejdžanca prouzrokovalo je u Crnoj Gori pokušaje linča, uništavanje imovine turskih državljana, kao i proteste gde građani uzvikuju: "Ubij Turčina!", "Turci napolje!"...

I dok Vlada uvodi nove mere, poput privremenog ukidanja bezviznog režima, državljani Turske pakuju kofere i napuštaju zemlju iz straha za svoju bezbednost.

Sa druge strane, državljani Crne Gore tvrde da nisu bezbedni te na društvenim mrežama pozivaju na naoružavanje i nevraćanje oružja.