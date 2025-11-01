Slušaj vest

Ambasador Turske Bariš Kalkavan poručio je da će Crna Gora morati nešto da uradi povodom svoje odluke o uvođenju viza turskim državljanima ili će u suprotnom njegova zemlja povući neke recipročne mere.

Kalkavan je to saopštio tokom posete Baru gde je obišao svoje sunarodnike kojima su minulih dana demolirani lokali.

"Ne samo to, mislimo da ima još koraka koje se moraju napraviti. Obzirom da u temeljima naših odnosa, između dve države imaju neke odluke koje su donesene zajedno, ako se ne naprave koraci i naša strana će biti primorana na neke korake da preuzme u skladu sa ovim što se desilo.

Danas imate 250.000 ljudi koji žive u Turskoj. Rodbina im je ovde, tako da se oni obilaze svakako. Tako da će oni morati da podnesu neki teret zbog svega ovoga", rekao je on.