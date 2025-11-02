Slušaj vest

Dve medicinske sestre koje su u subotu, 25. oktobra, kada je došlo do smrti novorođenčeta u nikšićkoj bolnici bile u smeni, suspendovane su, potvrdio je za Portal RTCG direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić.

„U pitanju su dve sestre koje rade na odeljenju neonatologije i koje su te noći bile u smeni. Sestre su suspendovane do okončanja istražnog postupka i dobijanja zvaničnog obdukcionog nalaza“, kazao je on.

I VDT istražuje slučaj smrti bebe u nikšićkom porodilištu.

Porodica tvrdi da je, prema preliminarnom obdukcionom nalazu koji su dobili, smrt nastupila u subotu oko 21.10 sati, a kao uzrok smrti navedeno je gušenje hranom prilikom bljuckanja.

