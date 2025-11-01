Slušaj vest

Državljani Azerbejdžana J. M. (45) i E. M. (33) uhapšeni su zbog učestvovanja u događaju od 26. oktobra na Zabjelu u Podgorici, kada je ranjen crnogorski državljanin M. J., saopšteno je iz policije.

Službenici Sektora granične policije su sinoć, pola sata pre ponoći, na graničnom prelazu Božaj, kontrolisali tri lica, državljana Azerbejdžana, čija je namera bila da napuste Crnu Goru.

Pošto su dali na uvid putne isprave, policijski službenici su posumnjali u verodostojnost isprave jednog od lica, pri čemu su vozilo i ova lica izdvojeni radi detaljne kontrole, saopšteno je iz policije.

"Tom prilikom je utvrđeno da se u vozilu nalazi I. V. (48) koji je upravljao vozilom, a kao saputnici lica J. M. (45) i E. M. (33) koji su se nalazili na zadnjem sedištu vozila. Prilikom pasoške kontrole E. M. je predao putnu ispravu na ime lica A. M., državljanina Azerbejdžana, nakon čega je policija posumnjala u verodostojnost iste i zatim utvrdila da je E.M. pokušao da napusti Crnu Goru koristeći putnu ispravu sa identitetom trećeg lica", navodi policija.

Kako su kazali, u daljim aktivnostima utvrđeno je da se za E. M. i J. M. traga zbog krivičnog dela koje je izvršeno 26. oktobra pola sata iza ponoći u podgoričkom naselju Zabjelo, a u kojem je crnogorski državljanin M.J. zadobio telesne povrede.

Foto: R.R./ATAImages

"Nakon dovođenja lica u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Podgorica, sprovedene detaljne kriminalističke obrade i pregleda lica nedvosmisleno je utvrđeno da su J. M. i E. M. sa još dva lica čiji je identitet poznat policiji, učestvovali u gore navedenom događaju, te su J. M. i E. M. lišeni slobode po nalogu tužioca, a u odnosu na druga dva lica se preduzimaju mere lociranja", piše u saopštenju policije.

J. M. i E. M. će u u zakonskom roku biti sprovedeni postupajućem državnom tužiocu na saslušanje.

U toku su policijsko tužilačke aktivnosti u cilju potpunog rasvetljavanja krivičnog dela, odnosno utvrđivanja uzročno posledične veze koja je prethodila događaju, razjašnjenja pojedinačnih uloga svih aktera, kako sa jedne, tako i sa druge strane.

Takođe, radi objektivnog i tačnog informisanja javnosti, iz policije ističu da su dva lica, turska državljanina koja su prethodno lišena slobode, isključivo procesuirana i lišena slobode na osnovu izjava - iskaza odnosno prijave oštećenih lica, državljana Crne Gore.

"Kao i direktnim prepoznavanjem osumnjičenih lica koja su prepoznata od strane oštećenih prilikom sprovođenja radnje prepoznavanja pred državnim tužiocem u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, gde su oštećeni prepoznali i nedvosmisleno ukazali na dva izvršioca - turska državljanina na osnovu kojih su preduzimane dalje procesne radnje", navode iz policije.