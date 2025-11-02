Direktor Opšte bolnice Nikšić, Zoran Mrkić, potvrdio je za RTCG da je zatražena obdukcija 38-godišnje žene koja je prekjuče ujutru preminula u toj bolnici .

On je objasnio da je pacijentkinja bolovala od niza hroničnih bolesti i da je na bolničkom lečenju bila već 15 dana.

„Njoj je pozlilo oko 4.20 ujutru. Više od sat vremena lekari su se borili da joj spasu život“, rekao je Mrkić.