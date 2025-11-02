Slušaj vest

Ambasador Turske u Crnoj Gori Bariš Kalkavan izjavio je da očekuje da Vlada uskoro ukine vize za turske državljane te da je veza između dva naroda dovoljno snažna da prevaziđe sve teškoće i osujeti pokušaje određenih krugova da ih naruše.

Policija, koje je prethodno uhapsila pogrešne osobe, sada tvrdi da su dvojica Azerbejdžanaca pokušala da napuste Crnu Goru i da su uhapšeni na graničnom prelazu Božaj.

Nekoliko prethodnih večeri grupe građana u Podgorici pozivale su na linč i proterivanje državljana Turske, bilo je i fizičkih napada na njih, kao i demoliranja turskih lokala.

Iz Ambasade Turske u Crnoj Gori je saopšteno da je Kalkavan danas, zajedno sa predsednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem, počasnim konzulom Turske u Crnoj Gori Sahretom Hajdarpašićem, vlasnikom kompanije "Cerovo" Goranom Đurovićem, i izvršnim menadžerom kompanije "Cerovo" Eminom Durakovićem, posetio turskog državljanina u Baru čiji je lokal oštećen usled nedavnih događaja i sastao se s turskim državljanima.

U saopštenju se navodi da je Kalkavan rekao medijima da su pokrenuti radovi na sanaciji oštećenih radnih mesta usled pomenutih događaja, te da su crnogorski i turski biznismeni takođe pokrenuli kampanju pomoći.