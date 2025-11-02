TURSKI AMBASADOR U PODGORICI: "Očekujemo da će Crna Gora uskoro ukinuti VIZNI REŽIM i da će naši turisti moći da dolaze u ovu prelepu zemlju sa mirom uma"
Ambasador Turske u Crnoj Gori Bariš Kalkavan izjavio je da očekuje da Vlada uskoro ukine vize za turske državljane te da je veza između dva naroda dovoljno snažna da prevaziđe sve teškoće i osujeti pokušaje određenih krugova da ih naruše.
Državljani Azerbejdžana J.M. (45) i E.M. (33) uhapšeni su zbog učestvovanja u incidentu 26. oktobra na Zabjelu u Podgorici, kada je ranjen crnogorski državljanin M.J. što je dovelo do sprirale nasilja prema turskim državljanima i uvođenja viza državljanima Turske.
Policija, koje je prethodno uhapsila pogrešne osobe, sada tvrdi da su dvojica Azerbejdžanaca pokušala da napuste Crnu Goru i da su uhapšeni na graničnom prelazu Božaj.
Nekoliko prethodnih večeri grupe građana u Podgorici pozivale su na linč i proterivanje državljana Turske, bilo je i fizičkih napada na njih, kao i demoliranja turskih lokala.
Iz Ambasade Turske u Crnoj Gori je saopšteno da je Kalkavan danas, zajedno sa predsednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem, počasnim konzulom Turske u Crnoj Gori Sahretom Hajdarpašićem, vlasnikom kompanije "Cerovo" Goranom Đurovićem, i izvršnim menadžerom kompanije "Cerovo" Eminom Durakovićem, posetio turskog državljanina u Baru čiji je lokal oštećen usled nedavnih događaja i sastao se s turskim državljanima.
U saopštenju se navodi da je Kalkavan rekao medijima da su pokrenuti radovi na sanaciji oštećenih radnih mesta usled pomenutih događaja, te da su crnogorski i turski biznismeni takođe pokrenuli kampanju pomoći.
- Crnu Goru svake godine poseti skoro 200.000 turskih turista, očekujemo da će se vizni režim uskoro ukinuti i da će turski turisti moći doći u ovu prelepu zemlju sa mirom uma. Suočeni s nedavnim dezinformacijama, ksenofobijom, strahom i mržnjom, poverenje u institucije i vladavinu prava bio bi najprikladniji odgovor. Što se tiče praćenja nedavnih događaja, kontakti na visokom nivou između naših zemalja će se nastaviti, a predviđa se da će se bilateralne konzularne konsultacije između dve zemlje održati u bliskoj budućnosti - rekao je Kalkavan.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)