Nedavni nemiri u Podgorici i čitavoj Crnoj Gori, izazvani sukobom u kojem je mladić napadnut nožem, nakon čega su usledili protesti i zahtevi za restriktivnijom migracionom politikom, ponovo otvaraju pitanje granica, integracije i bezbednosti. Vlada razmatra promene viznog režima i moguće zabrane ulaska određenih kategorija stranaca, što podiže važno pitanje - gde je granica između zaštite države i poštovanja ljudskih prava?

"Podigli smo glas protiv bezbednosnih službi"

Vladislav Dajković Foto: Kurir Televizija

Dajković osuđuje paljenje lokala i automobila turskih državljana, ali je važno istaći da se radi o jednom širem projektu:

- Sedam dana nakon pomenutog događaja, došlo je do promene krivca. Više nisu krivi ti Turci koji su išli sa noževima, već smo krivi mi koji smo podigli glas protiv te katastrofalne imigracione politike, koja je na snazi svih ovih meseci i godina. Mi smo podigli glas na naše bezbednosne službe koje su pustile da hiljade turskih državljana potpuno nesmetano uđu u našu zemlju, instaliraju svoje biznise i kriminalne navike - kaže Dajković i dodaje:

- Dok su nas plašili srpskim i ruskim svetom, ovaj turski se instalirao u Crnoj Gori. Najnovija vest jeste da su dvojica turskih državljana puštena na slobodu jer nisu učestvovala u napadu. To znači da se ovi stvarni napadači nalaze na slobodi, da oni uopšte nisu procesuirani niti kažnjeni za to što su sedam puta izboli mladića u Podgorici. Potpuno je neshvatljivo da 30.000 Turaka dođe u našu zemlju i dobije podsticajne mere da kupuju stanove, vodeći se izrekom „čije ovce, njegova i livada“. Sa druge strane, imate zabrinutu javnost.

U istoriji Crne Gore, jedna od svetlijih tačaka jeste ta što se pominje da Turci nikada nisu mogli da osvoje Crnu Goru. Što zbog toga što nisu mogli da osvoje nepristupačne crnogorske gudure, što zbog toga što su Crnogorci imali veliki lanac razvijen na ulasku u Bokokotorski zaliv, koji se zbog toga i danas zove Verige, što zbog velikog junaštva Crnogoraca, koji su tu borbu sa Turcima smatrali ne samo borbom na život i smrt, nego na čast ili smrt. Dajković ističe da čak ni Napoleon nije uspeo da osvoji Crnu Goru, zbog lanca koji su držali Peraštani – vrhunski moreplovci.

Perica Đaković Foto: Kurir Televizija

- Tri puta su pokušali da dođu do Kotora, ali nisu uspeli. Sve se promenilo od tranzicionog perioda. Ja sam u jednom intervjuu sa Đukanovićem rekao "Moja plata kao plata glavnog urednika i Vaša plata kao premijera je razlika svega 100-200 eura. Ali, on je tada posedovao sve ono o čemu sam ja mogao samo da sanjam. Naš narod bi rekao, to je "lopovluk". Prve Turke u Crnu Goru je doveo Milo Đukanović. Doveo je jednog kriminalca, narko dilera, koga je predstavio kao investitora koji će uložiti u Crnu Goru. Njega je samo interesovalo kako prošvercovati kokain. On je došao i sa sobom doveo druge Turke - kaže Đaković.

Dajković dodaje i da je policija Crne Gore uhapsila pogrešne osobe, a oni pravi su u bekstvu:

- Policija je nedužne ljude držala u pritvoru, crnogorski bezbednosni sistem je u rasulu. Ekonomsko tržište je poljuljano. Imate stan u Podgorici gde je na mesečnom nivou 600, 700 evra kirija. To je sve zahvaljujući Turcima koji su neopaženo ušli u našu zemlju. Neko mora da odgovara zbog ove situacije. Majke sa decom ne smeju više da nesmetano šetaju našim gradom.

Predrag Savić Foto: Kurir Televizija

Hapšenje Azerbejdžanaca

Advokat Savić otkriva da su na graničnom prelazu u Crnoj Gori na granici uhapšena dva Azerbejdžanaca, koji su navodno učestvovali u tom događaju, jer su ih sami učesnici prepoznali:

- Navodno sada imaju čvršće dokaze nego za ovu dvojicu, kojima je odbačena faktički krivična prijava. U poslednjih godinu dana su Turci uložili od 90 do 100 miliona. Ulagali su u nekretnine oko 215 miliona evra, Razmena je oko 500,600 hiljada putnika. Došli smo u situaciju da je vlada morala da reaguje da bi suzbila ove nerede. Neko će reći da su posledica samoodbrane, neko kaže je u pitanju ksenofobija

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

Ibrahimović se pita ko prodaje imovinu Turcima:

- Stalno slušam da neko kupuje stanove, a ko ih prodaje? Crnogorci im prodaju, pa šta je problem? Tako se pravi ksenofobija, koja je neverovatna. Crna Gora je jedina država gde Albanci ne prave problem, dok u svakoj drugoj državi prave. U Crnoj Gori je različitost ono što je opisuje i to se pokazalo održivim u životu. Ali, odjednom se javlja ta ksenofobija.

Drašković se poziva na moral i kaže da su Turci ozbiljna država, ozbiljan narod, te ne možemo prozvati čitavu naciju na osnovu jednog incidenta:

Veselin Drašković Foto: Kurir Televizija

- Ne možemo da objavimo sada neki rat sa državom zbog neproverenog incidenta, koji je isprovocirao narod na neku odbranu. Ovakvih demonstracija nije bilo kad su Srbe proterivali iz Crne Gore i kada su morali da idu na traktorima. Još uvek imamo šansu da sebe doživimo u svojoj državi, da bi drugi identitet mogli da prihvatimo kao našu potrebu kosmopolitsku. Mi moramo da budemo deo zajednice i to ćemo biti kroz zajednicu.

