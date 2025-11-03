Crna Gora je uvela vizni režim za državljane Turske, čime je ukinut dosadašnji bezvizni režim. U postupku obrade viza učestvuju Ministarstvo spoljnih poslova, MUP i Agencija za nacionalnu bezbednost, što implicira bezbednosne provere svakog podnosioca zahteva.

Šta to praktično znači za turske državljane koji su ranije slobodno ulazili u Crnu Goru bez ikakve dodatne procedure? Kako se u javnosti povezuju ovi incidenti sa odlukom o uvođenju viza?

- Ovo uvođenje viza je jedan radikalan korak koji je Crna Gora napravila zbog velikog broja migranata. To je bio alarm za Crnu Goru da povede računa o tome ko se sve pušta u državu. Meni je žao što smo došli u ovu situaciju sa Turskom, ali definitivno je počela da se menja demografska struktura Crne Gore. Kroz Podgoricu niste mogli da prođete a da ne čujete turski jezik. Pitanje je koliko je to dobro za očuvanje demografske strukture - kaže Sekulović.

Državljani Crne Gore tvrde da nisu bezbedni te na društvenim mrežama pozivaju na naoružavanje i nevraćanje oružja, o čemu je Sekulović i govorio:

- Ne treba obraćati pažnju na ekstremiste, ljudi koji pozivaju na naoružavanje trebaju biti uhapšeni. Mi smo demokratska zemlja. Međutim, sa druge strane možemo videti da brojni građani sada idu namenski kod turskih državljana da im daju profit, jer su im objekti zapaljeni. Mi imamo preveliki broj komada nelegalnog naoružanja, oko 100.000 komada nelegalnog oružja poseduju građani Crne Gore. Nadležne državne službe treba da podnesu sve mere da bi se Crna Gora zaštitila od tog nelegalnog oružanja.

Umesto samo avionske karte, moraće da čekaju odobrenje