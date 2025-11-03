"VELIKI BROJ NELEGALNOG ORUŽJA KOD GRAĐANA CRNE GORE!" Sekulović o najnovijim informacijama iz Podgorice: Pozivaju na naoružavanje
Crna Gora je uvela vizni režim za državljane Turske, čime je ukinut dosadašnji bezvizni režim. U postupku obrade viza učestvuju Ministarstvo spoljnih poslova, MUP i Agencija za nacionalnu bezbednost, što implicira bezbednosne provere svakog podnosioca zahteva.
Šta to praktično znači za turske državljane koji su ranije slobodno ulazili u Crnu Goru bez ikakve dodatne procedure? Kako se u javnosti povezuju ovi incidenti sa odlukom o uvođenju viza?
Milan Sekulović, urednik Gradske RTV govorio je za Kurir televiiziju o trenutnoj situaciji u Crnoj gori:
- Ovo uvođenje viza je jedan radikalan korak koji je Crna Gora napravila zbog velikog broja migranata. To je bio alarm za Crnu Goru da povede računa o tome ko se sve pušta u državu. Meni je žao što smo došli u ovu situaciju sa Turskom, ali definitivno je počela da se menja demografska struktura Crne Gore. Kroz Podgoricu niste mogli da prođete a da ne čujete turski jezik. Pitanje je koliko je to dobro za očuvanje demografske strukture - kaže Sekulović.
Državljani Crne Gore tvrde da nisu bezbedni te na društvenim mrežama pozivaju na naoružavanje i nevraćanje oružja, o čemu je Sekulović i govorio:
- Ne treba obraćati pažnju na ekstremiste, ljudi koji pozivaju na naoružavanje trebaju biti uhapšeni. Mi smo demokratska zemlja. Međutim, sa druge strane možemo videti da brojni građani sada idu namenski kod turskih državljana da im daju profit, jer su im objekti zapaljeni. Mi imamo preveliki broj komada nelegalnog naoružanja, oko 100.000 komada nelegalnog oružja poseduju građani Crne Gore. Nadležne državne službe treba da podnesu sve mere da bi se Crna Gora zaštitila od tog nelegalnog oružanja.
Umesto samo avionske karte, moraće da čekaju odobrenje
Podsetimo, uvođenje viznog režima nesumnjivo će otežati putovanja državljana Turske u Crnu Goru.
Umesto dosadašnje mogućnosti da jednostavno kupe avionsku kartu i otputuju, turski građani sada će morati da sačekaju odluku o odobravanju vize pre planiranja putovanja.
Ovim se procedure za ulazak u Crnu Goru znatno komplikuju, posebno za turiste i poslovne putnike koji su ranije u Crnu Goru dolazili bez dodatnih administrativnih prepreka.
Nadalje u celoj priči biće posebno zanimljivo koliko će zahteva za vizu biti odbijeno, zbog bezbednosnih procena MUP-a i ANB-a.
Napad na Podgoričana
Nanošenje lakih telesnih povreda: posekotine, reznih rana i jedne ubodne rane Podgoričaninu M.J. od strane Azerbejdžanca prouzrokovalo je u Crnoj Gori pokušaje linča, uništavanje imovine turskih državljana, kao i proteste gde građani uzvikuju: "Ubij Turčina!", "Turci napolje!"...
I dok Vlada uvodi nove mere, poput privremenog ukidanja bezviznog režima, državljani Turske pakuju kofere i napuštaju zemlju iz straha za svoju bezbednost.
Sa druge strane, državljani Crne Gore tvrde da nisu bezbedni te na društvenim mrežama pozivaju na naoružavanje i nevraćanje oružja.
Tursko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da prati situaciju i preduzima mere kako bi osiguralo bezbednost svojih građana.
