Slušaj vest

Realizovane su 143 mere prema stranim državljanima u skladu sa zakonskim propisima.

Policijski službenici su tokom vikenda, 31. oktobra, 1. i 2. novembra 2025. godine, na nivou svih regija, realizovali 143 represivne mere shodno Zakonu o strancima u okviru kojih je: podneto 95 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, doneta 23 rešenja o povratku lica, otkazan boravak za 20 stranih državljana, te iniciran prestanak privremenog boravka za četiri strana državljanina.

Od početka 2025. godine, u okviru akcije Stranac u Crnoj Gori podneto je 8.767 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, doneto je 1.356 rešenja o povratku lica, prinudno je udaljeno 170 lica, dok je 149 stranih državljana proterano iz Crne Gore.

Otkazan je boravak za 1.596 lica, dok je za 1.306 lica iniciran prestanak privremenog boravka.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteCrna Gora"VELIKI BROJ NELEGALNOG ORUŽJA KOD GRAĐANA CRNE GORE!" Sekulović o najnovijim informacijama iz Podgorice: Pozivaju na naoružavanje
366438_251103.00_31_48_20.Still002 copy.jpg
Crna Gora"BEZBEDNOSNI SISTEM U RASULU, MAJKE SA DECOM NE SMEJU DA ŠETAJU GRADOM!" Dajković o nemirima u Podgorici: Uhapšeni nedužni, dvojica osumnjičena!
Vladislav Dajković
Crna GoraTURSKI AMBASADOR U PODGORICI: "Očekujemo da će Crna Gora uskoro ukinuti VIZNI REŽIM i da će naši turisti moći da dolaze u ovu prelepu zemlju sa mirom uma"
Crna Gora Podgorica Turska Turci protest.jpg
Crna GoraUVEDENE VIZE ZA TURSKE DRŽAVLJANE POSLE HAOSA U PODGORICI: Moći će u Crnu Goru samo pod posebnim uslovima! Pre avionske karte moraće da dobiju odobrenje!
Turska Crna Gora Turci Zabjelo incident u Podgorici