VELIKA AKCIJA "STRANAC" ŠIROM CRNE GORE: Deportacije, podnete prijave, otkazuju se radne dozvole...
Realizovane su 143 mere prema stranim državljanima u skladu sa zakonskim propisima.
Policijski službenici su tokom vikenda, 31. oktobra, 1. i 2. novembra 2025. godine, na nivou svih regija, realizovali 143 represivne mere shodno Zakonu o strancima u okviru kojih je: podneto 95 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, doneta 23 rešenja o povratku lica, otkazan boravak za 20 stranih državljana, te iniciran prestanak privremenog boravka za četiri strana državljanina.
Od početka 2025. godine, u okviru akcije Stranac u Crnoj Gori podneto je 8.767 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, doneto je 1.356 rešenja o povratku lica, prinudno je udaljeno 170 lica, dok je 149 stranih državljana proterano iz Crne Gore.
Otkazan je boravak za 1.596 lica, dok je za 1.306 lica iniciran prestanak privremenog boravka.
