Nikšićka policija je identifikovala i po nalogu državnog tužioca u tamošnjem Osnovnom državnom tužilaštvu uhapsila M.N. (46) iz Nikšića zbog sumnje da je počinio krivično delo seksualno uznemiravanje, na štetu maloletne osobe.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su, postupajući po prijavi oštećene trinaestogodišnje devojčice da joj je nepoznati muškarac prišao na ulici i neprimereno je dodirivao, preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti, te identifikovali i u službene prostorije doveli M.N.

“Imenovani se sumnjiči da je 3. novembra oštećenu zaustavio na ulici, pokušao da je poljubi, a zatim je dodirivao rukama u predelu leđa i po kosi, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu”, navode u policiji.