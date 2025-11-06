NASTAVLJA SE VELIKA AKCIJA "STRANAC" U CRNOJ GORI: Proterano 11 lica u jednom danu, podneta 81 prekršajna prijava
Policijski službenici su na nacionalnom nivou, realizovali 135 represivnih mera prema stranim državljanima koji borave na teritoriji Crne Gore u okviru kojih je: prinudno udaljeno 11 stranih državljana, proterano 11 stranih državljana, podneta 81 prekršajna prijava, odnosno izdato naloga, doneto 14 rešenja o povratku lica, otkazan boravak za 15 stranih državljana, te iniciran prestanak privremenog boravka za tri strana državljanina.
- Od početka 2025. godine, u okviru akcije Stranacpodneto je 8.907 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, doneto je 1.381 rešenje o povratku lica, prinudno je udaljeno 181 lice, dok je 160 stranih državljana proterano iz Crne Gore, saopšteno je iz Uprave policije.
Otkazan je boravak za 1.616 lica, dok je za 1.310 lica iniciran prestanak privremenog boravka.
Službenici Sektora granične policije nastavljaju sa pojačanim aktivnostima usmerenim na kontrolu zakonitosti kretanja, boravka i radnog angažmana stranih državljana na teritoriji cele države.
(Kurir.rs/RINA)