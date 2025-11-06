Slušaj vest

Danilo K. (19) stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 18 časova u Bijelom Polju. Dalibor K. (40) je teško povređen.

Do nesreće je došlo na regionalnom putu Tomaševo - Pavino Polje.

Kako Vijesti nezvanično saznaju do nesreće je došlo zbog prevrtanja vozila, koje je vozio Danilo K., dok je Dalibor K. bio na mestu suvozača.

Iz bolnice u Bijelom Polju je potvrđeno da je povređeni zadobio teške telesne povrede i da je zbrinut u toj zdravstvenoj ustanovi, te da je u toku operacija.

Kurir.rs/Vijesti

