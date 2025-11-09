"DONESI MI NOVAC ILI ĆU TE ODRATI ŽIVOG" Zelenaš GNUSNO iznuđivao kamatu, pretio da će dužniku polomiti kosti: "Iskopaću ti oči i tebi i TVOJIMA, zakopati žive"
"Slušaj klo****, naći ću ti rešenje, imaš 29 minuta da mi doneseš novac, je****** jedna mala... Ako mi ne doneseš 3.350,00 evra do 11 ujutru, napraviću te invalidom... Donesi mi odmah 200 evra, da ti to zuba što imaš ne ispadne iz vilice... Klo****, imaš do 12 sati, ako me pitaš, imaš dva sata da mi daš ostatak za danas, ako me pitaš sutra ili preksutra, polomiću ti svaku kost u telu... Slušaj ovo, daću ti, ali ako bude bilo kakvih promena, oderaću te živog, eto da znaš", ovo su samo neke od poruka kojima je osumnjičeni zelenaš B. V. iznuđivao kamatu od stanovnika Podgorice kome je u dva navrata pozajmio 9.700 evra, a od koga je ukupno iznudio 43.690,37 evra.
Njegova agonija je trajala skoro tri godine, sve dok krajem juna nije odlučio da prijavi zelenaša policiji.
U izjavi koju je dao inspektorima, rekao je da je u više navrata pozajmljivao novac, sa "kaznama" koje su rasle iz meseca u mesec, do iznosa koji više nije mogao da izdrži.
- Osećam strah za svoju bezbednost i bezbednost članova moje porodice - rekao je policiji, predajući prepisku sa pretećim porukama.
Policajcima je takođe rekao da ne zna koliko je dug porastao zbog kazni, koje se obračunavaju po različitim stopama, uglavnom visokim u poslednje vreme, sa kojima se nije slagao i nije to činio dobrovoljno.
Nakon podnošenja zahteva, B.V. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo zelenašenja i ugrožavanja bezbednosti u dužem vremenskom periodu.
Sredinom oktobra, Veće Vrhovnog suda produžilo je pritvor uhapšenom, prihvativši predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici: "Dakle, prema ovoj odluci, može trajati do 20. novembra 2025. godine, najkasnije u 00.20 časova".
Sud je utvrdio da iz spisa predmeta postoji osnovana sumnja da je okrivljeni u periodu od 2022. do 2025. godine pozajmljivao novac uz nesrazmernu kamatnu stopu, pribavljajući nezakonitu finansijsku korist veću od 30.000 evra.
U obrazloženju odluke navodi se da je oštećeni Đ. M. pozajmio od osumnjičenog 7.000 evra, ali je kroz kamate, kazne i ponovljene "ugovore o produženju", isplatio ukupno 43.690,37 evra, uglavnom putem "Western Union"-a i "RIA Money Transfer", a ponekad i u gotovini, na ruke.
Istragom je utvrđeno da je B.V. davao novac uz visoke mesečne kamatne stope od 1.300 do 2.000 evra, a kada oštećeni nije mogao da plati, pretio mu je, zahtevao dodatne kazne, pa čak i oduzimao automobil "audi A4", koji je otac oštećenog predao na parkingu u Podgorici, uz dodatnu uplatu od 4.000. evra.
Sud je procenio da se radi o fiksnom, beskrupuloznom obrascu ponašanja, a ne o "uslovnom delu".
- Okrivljeni je, vršeći zelenaške radnje u dužem vremenskom periodu, pokazao upornost i bezobzirnost. Postoji realna opasnost da, ako bi bio pušten na slobodu, ponovi krivično delo - navodi se u odluci Vrhovnog suda.
Zastrašujuće pretnje!
Tokom ročišta, oštećeni je rekao da je poslednji put, u novembru prošle godine, pozajmio 2.300 ili 2.700 evra od tuženi, ali da se nisu dogovorili o roku za vraćanje novca, već samo da će on mesečno vraćati 2.000 evra.
- Do tog trenutka je od tuženog uzeo oko 7.000,00 evra u gotovini, a sve što je platio preko tih 7.000,00 evra nije bila uplata na ime glavnice, već mesečna naknada. Nakon toga, otišao je na brod, kada je svakog meseca od novembra 2024. do 1. maja 2025. godine redovno plaćao ugovoreni iznos naknade od 2.000,00 evra, dok u svim tim mesecima gotovo nikada nije ispunjavao tačan datum roka, zbog čega mu je, zbog kašnjenja, naplaćivan iznos od 200 do 300,00 evra mesečno - navodi se.
On je tokom ročišta rekao da je u poslednjih nekoliko meseci imao nesuglasice sa okrivljenim, od koga je dobijao pretnje na aplikaciji "Whatsapp", da će biti zaklan, zakopan, da će mu iskopati oči i da će učiniti nešto loše njegovoj porodici, koje su ga pretnje uplašile.
Automobil nije pomogao
N. M. iz Podgorice je svedočio da je otac oštećenog kupio od njega "audi" na rate, objašnjavajući mu da Đ. M. ima neke dugove, i da mu je potreban automobil da bi otplatio taj dug, jer ne može da podigne kredit u kratkom roku.
Takođe je rekao da ga je pitao da li može da mu da "audi" da zatvori taj dug, i "da mu u roku od nekoliko meseci isplati novac za vozilo i tako ga otplati, što je on prihvatio i dao vozilo jednom od njih dvojice, čija je tržišna vrednost u tom trenutku bila od 13.000 do 15.000 evra".
Rekao je da je automobil bio u besprekornom stanju, sa kvalitetnom opremom, da mu je otac oštećenog dao ličnu kartu B.V. kako bi mu se vozilo prenelo:
- Dakle, on je prosledio svu dokumentaciju na ime okrivljenog radi registracije vozila, pri čemu mu nije bilo važno na čije ime je vozilo preneto i registrovano. Đ. su ispunili svoju obavezu prema njemu kako su rekli, poštovali su dogovor u vezi sa plaćanjem cene vozila, a s obzirom na dobrosusedske odnose i da su dobri i primerni ljudi, imao je poverenja u njih i to je bio jedini način da im pomogne kako bi zatvorili dug čije detalje nije znao niti kome su dugovali novac - rekao je svedok.
Primio novac za ličnu kartu
Svedok V. M., na čije ime je oštećeni platio deo kamate, potvrdio je da je primio novac, navodeći da se to dogodilo zato što je okrivljeni izgubio ličnu kartu.
Takođe je rekao da se ne seća tačno koliko puta mu je oštećeni uplatio novac putem "Western Union“-a, koji je on preuzeo u pošti i odmah predao okrivljenom, niti o kojim iznosima se radilo.
Uplatnice putem "Western Union"-a i "Remitly"-a izvršene na ime V. B. su podneti sudu.
Kurir.rs/Vijesti