Zbog snimaka se*****nog zlostavljanja pasa, objavljenih na društvenoj mreži Telegram, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je nalog za hapšenje ruskog državljanina A.V.

On se sumnjiči krivično delo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Kako je saopštila policija, A.V. (37) je uhapšen.

Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi građanina koju je on, 08.11.2025. godine, podneo u prostorijama Odeljenja bezbednosti Podgorica, a u kojoj je prijavio A.V. zbog seksualnog zlostavljanja pasa. Od njega je uzeta izjava na zapisnik, kao i foto i video materijali koje je priložio. Odeljenje bezbjdnosti Podgorica je istog dana o navedenom obavestilo državnu tužiteljku u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Nakon što je nadležna državna tužiteljka, ceneći dostavljene spise predmeta, kvalifikovala krivično delo i naložila da se A.V. liši slobode, on je i uhapšen.

Osumnjičeni A.V. će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonom propisanom roku. Nakon okončanja krivičnog postupka u vezi sa navedenim krivičnim delom, policija će prema A.V. preduzeti mere i radnje shodno Zakonu o strancima u cilju udaljenja lica sa teritoriije Crne Gore odnosno njegovog proterivanja.
Koristimo priliku da zahvalimo građaninu na društveno – odgovornom ponašanju i prijavi koju je podneo, a na osnovu koje je Policija odmah postupila, a što je u krajnjem, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, dovelo do lišenja slobode A.V. navodi se u saopštenju policije.

Kurir.rs/RTCG

