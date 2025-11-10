Slušaj vest

BUDVA – Na magistralnom putu Petrovac – Budva u mestu Reževići došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili putničko vozilo i autobus. Vozač automobula ford fiesta, strani državljanin star 21 godinu, poginuo je na licu mesta.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila preticao vozilo koje se kretalo ispred njega i sudario se sa autobusom koji mu je dolazio u susret.

Foto: RINA

Od siline sudara autobus se prevrnuo, tri putnika su povređena, pišu podgoričke Vijesti.

Prema prvim informacijama sa terena, povređeni putnici su u stabilnom stanju. Natsradali vozač je iz Uzbekistana.

Saobraćaj na toj deonici je trenutno u prekidu.

Kurir.rs/RINA

