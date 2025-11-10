U Reževićima, na putu Petrovac – Budva, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je vozač automobila ford fiesta sudario se s autobusom. Vozač iz Uzbekistana je poginuo, dok su tri putnika autobusa povređena i u stabilnom stanju. Saobraćaj je trenutno obustavljen.
sudar autobusa i auta
STRAVIČNA NESREĆA U REŽEVIĆIMA, MLADIĆ (21) NA MESTU POGINUO! Preticao i direktno se sudario sa autobusom iz suprotnog pravca! POVREĐENI PUTNICI (FOTO)
BUDVA – Na magistralnom putu Petrovac – Budva u mestu Reževići došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili putničko vozilo i autobus. Vozač automobula ford fiesta, strani državljanin star 21 godinu, poginuo je na licu mesta.
Do nesreće je došlo kada je vozač automobila preticao vozilo koje se kretalo ispred njega i sudario se sa autobusom koji mu je dolazio u susret.
Foto: RINA
Od siline sudara autobus se prevrnuo, tri putnika su povređena, pišu podgoričke Vijesti.
Prema prvim informacijama sa terena, povređeni putnici su u stabilnom stanju. Natsradali vozač je iz Uzbekistana.
Saobraćaj na toj deonici je trenutno u prekidu.
Kurir.rs/RINA
