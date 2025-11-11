Slušaj vest

Crna Gora najavljuje strože uslove boravka za strane državljane. Bezvizni boravak biće skraćen sa 90 na 30 dana, a pravo boravka na osnovu vlasništva nad nekretninom važiće samo ako je njena vrednost najmanje 200.000 evra.

Ove promene mogle bi direktno da pogode veliki broj radnika iz Srbije koji svake godine odlaze u Crnu Goru, posebno u turizmu i građevinarstvu. Šta to znači za sezonske poslove, tržište nekretnina i odnose dve zemlje, za Kurir televiziju objasnio je doktor Ivan Pekić, predsednik Internacionalne policijske organizacije iz Crne Gore.

- Prioritet je bezbednost svih u Crnoj Gori, i domaćih i stranih građana. Određene stvari koje Vlada Crne Gore zajedno sa premijerom je uradila, najmanje što je trebala da uradi je da se izvini turskim državljanima i ne uvodi vizni režim. Nakon par dana smo saznali da su potpuno drugi strani državljani lišeni slobode. Malo se potrčalo za tom odlukom i smatram da je treba revidirati. Ako uzmete u obzir da je svim državama prioritet bezbednost, morate imati na umu i ekonomski aspekt, a ja smatram da ćemo imati ekonomskih posledica - kaže Pekić.

Pekić dodaje da ukoliko posmatramo sve ono što je najavljeno da će stupiti na snagu, to nije dobro po Crnu Goru na više načina, a nije dobro ni za države u komšiluku, između ostalog i Srbe:

- Građani koji imaju nekretninu u Crnoj Gori neće moći da budu ovde 90 dana, već samo tridesetak dana. Određeni građani koji imaju nekretninu vredniju od 200 hiljada evra će moći. Napravila se nefer podela - kaže Pekić.

Kada su u pitanju sezonski radnici, Pekić navodi da Crna Gora zavisi od radne snage i mladih ljudi koji tokom turističke sezone rade u ovoj državi.

- Na ovaj način i ovim strategijama ćemo imati nesagledive posledice, ne samo u ekonomskom, već i radnom smislu. Građevinarstvo je nešto od čega takođe zavisi Crna Gora, a 90% tih radnika na građevini su strani državljani. Posledice ćemo meriti tek krajem 2026. godine - kaže Pekić.

Oglasio se turski ambasador u Podgorici

Podsetimo, ambasador Turske u Crnoj Gori Bariš Kalkavan izjavio je da očekuje da Vlada uskoro ukine vize za turske državljane te da je veza između dva naroda dovoljno snažna da prevaziđe sve teškoće i osujeti pokušaje određenih krugova da ih naruše.

Državljani Azerbejdžana J.M. (45) i E.M. (33) uhapšeni su zbog učestvovanja u incidentu 26. oktobra na Zabjelu u Podgorici, kada je ranjen crnogorski državljanin M.J. što je dovelo do sprirale nasilja prema turskim državljanima i uvođenja viza državljanima Turske.

Policija, koje je prethodno uhapsila pogrešne osobe, sada tvrdi da su dvojica Azerbejdžanaca pokušala da napuste Crnu Goru i da su uhapšeni na graničnom prelazu Božaj.

Nekoliko prethodnih večeri grupe građana u Podgorici pozivale su na linč i proterivanje državljana Turske, bilo je i fizičkih napada na njih, kao i demoliranja turskih lokala.

Iz Ambasade Turske u Crnoj Gori je saopšteno da je Kalkavan danas, zajedno sa predsednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem, počasnim konzulom Turske u Crnoj Gori Sahretom Hajdarpašićem, vlasnikom kompanije "Cerovo" Goranom Đurovićem, i izvršnim menadžerom kompanije "Cerovo" Eminom Durakovićem, posetio turskog državljanina u Baru čiji je lokal oštećen usled nedavnih događaja i sastao se s turskim državljanima.

