Slušaj vest

Vanraspravno veće Osnovnog suda u Beranama danas je uvažilo žalbu beranskog tužilaštva i naložilo policiji da privremeno oduzme spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, rečeno je Vijestima iz beranskog suda.

Naveli su da je zahtev beranskog tužilaštva za privremeno oduzimanje spomenika Đurišiću od mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija ocenjen kao osnovan.

Ovim je poništena odluka sudije Osnovnog suda u Beranama, Dubravke Popović, koja je u petak, peti put, odbila zahtev tužioca za privremeno oduzimanje spomenika saradniku okupatora u Drugom svetskom ratu.

"Sud je naložio privremeno oduzimanje pomenutog spomen-obeležja iz prostorija i drugih objekata koji su sastavni deo manastira Đurđevi Stupovi, jer isti predmet može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv okrivljenog Vujadina Dobrašinovića za krivično delo oštećenja i neovlašćenog postavljanja spomen-obeležja u saučesništvu iz člana 411a u vezi sa članom 23 Krivičnog zakonika Crne Gore", navodi se u saopštenju dostavljenom Vijestima.

Takođe se navodi da je Metodije dužan da preda statuu Đurišića "koja se nalazi u prostorijama i drugim objektima koji su sastavni deo manastira Đurđevi Stupovi u Beranama".

"Ukoliko to odbije, može biti kažnjen novčanom kaznom do 1.000 evra, a u slučaju daljeg odbijanja može biti zatvoren", dodaje se.

Takođe se navodi da će oduzeti spomenik biti predat na čuvanje beranskoj policiji, koja će izvršiti sudsko rešenje o oduzimanju spomenika ratnom zločincu.

Vijesti su sredinom oktobra napisale da je sudija Popović gotovo svaki put različito obrazlagala svoje odluke kojima je odbijala zahteve tužilaštva.

Podgoriči list piše da je statua s likom, kako navode, "ratnog zločinca" premeštena polovinom avgusta u konak manastira

Spomenik je prenet iz crkve u Gornjem Zaostru, gde je prebačen nakon što je uklonjen s postamenta u tom beranskom selu, gde je i otkriven 8. avgusta.